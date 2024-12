Guillermo Francos fue sometido a "un control clínico y neurológico"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a ser internado esta mañana en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, para llevar adelante una serie de estudios programados, según confirmaron fuentes del entorno, aunque se desconocen los detalles del estudio.

“El Sr. Ministro Dr. Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros, ingresó a esta clínica como parte del control clínico y neurológico regular a cargo de su médico de cabecera, Dr. Pedro Lylyk”, reza el parte médico difundido por la institución médica, con la fecha de hoy.

En la misma línea, aclaran que el titular de ministros se encuentra “lúcido y estable”, y aclaran que los exámenes arrojaron resultados normales.

Firmado por el director de la clínica Christian van Gelderen y el doctor Lylyk, detallaron que le efectuaron estudios clínicos, de laboratorio, una tomografía computada, una resonancia magnética y un electroencefalograma.

"Es un chequeo médico programado. No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó. No hay nada para comunicar", aseguró una alta fuente al corriente del presente del titular de ministros.

Además, precisaron que una vez finalizados, el funcionario volverá a su casa, negando así la posibilidad de prolongar la internación.

Se trata de la segunda internación del año. A principios de septiembre, debió ser ingresado en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que derivó en una lipotimia, y por ese motivo, Francos sigue de cerca su estado de salud.

El funcionario de 74 años estuvo dos días en observación mientras le realizaban los estudios pertinentes. A pesar del episodio, se recuperó favorablemente y recibió el alta médica el lunes 9 de septiembre.

En aquella oportunidad, el titular de ministros fue ingresado en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Aquel episodio se enmarcó luego de su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Los trascendidos sobre la salud del jefe de Gabinete se dieron mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Montevideo, participando de la Cumbre del Mercosur, junto a los mandatarios del bloque regional, ante quienes propuso avanzar con tratados de libre comercio.

Informe de Ariel Rodríguez.