El Mercosur y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de comercio

El Mercosur y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo de comercio este viernes, poniendo fin a 25 años de negociaciones. Este pacto abre las puertas a un mercado de 700 millones de personas, lo que representa una oportunidad significativa para ambos bloques.

El anuncio se realizó en Montevideo durante la 65° Cumbre del Mercosur, donde también se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien viajó especialmente para cerrar las negociaciones.

This agreement is a win for Europe.



30.000 European small companies are already exporting to Mercosur.



Many more will follow.



EU-Mercosur reflects our values and commitment to climate action.



And our ???? health and food standards remain untouchable ? https://t.co/Swp66exJrY