Bombardeo ruso deja 18 muertos en la ciudad natal de Zelensky

Un nuevo bombardeo ruso con misiles dejó un saldo de al menos 18 personas fallecidas en la ciudad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, según informaron autoridades locales.

Se trata Krivói RogAl o más conocida como “el corazón de acero de Ucrania”, dado que se de dedica a la fundición y manufactura de este mineral. Un misil ruso impactó en una zona residencial, muy próxima a un parque infantil y dejó al menos 60 personas heridas, según declaró el jefe de la administración militar del lugar.

All day today—following the Russian strike on Kryvyi Rih—every effort has been made in the city to save lives. Some of the wounded, those in critical condition, were transported to Dnipro. Doctors are doing their utmost to save as many lives as possible. I am grateful to everyone… pic.twitter.com/bLylpOsHtI