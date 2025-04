Multitidinaria protesta en EE.UU. contra las políticas de Donald Trump

Miles de personas se manifestaron este sábado en distintos puntos de los Estados Unidos contra las políticas del presidente Donald Trump, bajo el lema “¡Manos Fuera!”, en una protesta que se replicó en los 50 estados del país, incluyendo Boston, Chicago, Nueva York, Colorado y zonas de Nueva Inglaterra.

Según se supo, la jornada de movilización fue convocada por agrupaciones progresistas en defensa del sistema de salud público, el acceso a la vivienda, los derechos laborales y en rechazo a los beneficios fiscales para los más ricos promovidos por la administración republicana.

En Boston, cientos de personas marcharon con pancartas en las que se leían consignas como “No al autoritarismo” y “Basta de cleptocracia”, en una jornada calificada por los organizadores como un “Día Nacional de Acción”.

En redes sociales se viralizaron imágenes de las marchas en Providence, Concord, New Hampshire, y otras ciudades del noreste del país.

El senador Bernie Sanders celebró la masividad de la protesta: “No permitiremos que los multimillonarios obtengan enormes exenciones fiscales mientras se recortan Medicaid y otros programas. Y vamos a ganar”, publicó en su cuenta oficial.

Congratulations to all those who took to the streets on this Hands off Day of Action.



Americans will stand tall against Oligarchy, Authoritarianism and Kleptocracy. We will not allow billionaires to get huge tax breaks while Medicaid and other programs are cut. And we will win. pic.twitter.com/8pGwA8Ogt3