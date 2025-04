Gabriela Cerruti dejó la política y presenta su novela "El veneno del poder"

Gabriela Cerruti anunció su salida de la política tras su rol como vocera del presidente Alberto Fernández y lo hizo al presentar su nueva novela, "El veneno del poder".

La obra, un thriller político, se desarrolla en los escenarios cargados de secretos de la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Su lanzamiento está previsto durante la Feria del Libro el 1° de mayo, aunque ya puede encontrarse en librerías.

En diálogo con la agencia de noticias NA, Cerruti confirmó que su libro marca también su separación definitiva de la vida política. "Fue cerrar un ciclo", manifestó, reafirmando su decisión de no participar en las próximas elecciones legislativas.

La novela sigue a Salvador Gómez, un presidente argentino que se encuentra desamparado por su propio partido, rodeado de su hermana, cuatro perros con nombres de Los Beatles, y una pareja con vínculos amorosos con varios mandatarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La narrativa se adentra en las complejidades de la vida en el poder, la soledad y la búsqueda de afecto, llevando al protagonista a cuestionar repetidamente: "¿Me querés?".

Si bien es imposible no vislumbrar similitudes con la figura de Alberto Fernández, Cerruti aclaró: "No, de ninguna manera", matizando que su conocimiento sobre Fernández no supera al de otros presidentes. "Sé mucho más de Menem y utilicé elementos de la política argentina en los que la ficción supera a la realidad", añadió.

La autora destacó que su obra no se basa en su propia experiencia, sino que se compone de situaciones reales e inventadas, reflejando una mirada profunda y a menudo crítica sobre el poder.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cerruti no es nueva en el ámbito literario; a los 23 años escribió "El Jefe", una biografía de Carlos Menem, y posteriormente "El Pibe", sobre Mauricio Macri. Su trayectoria en la Legislatura porteña y el Congreso Nacional le proporcionó una amplia base de material para esta ficción.

La autora busca fomentar un género poco explorado en Argentina: el thriller político. "Aquí, contar o inventar historias sobre lo que sucede dentro de Olivos, de la Rosada o de los Tribunales todavía no está bien establecido", expresó, contrastándolo con producciones estadounidenses exitosas como "The West Wing" y "House of Cards".

El libro incluye escenas extravagantes y verosímiles, como una mujer que llega a la residencia en un auto y acaba convertida en primera dama en el Teatro Colón. Cerruti comparte su experiencia de años en el paisaje político argentino, repleto de anécdotas y secretos, que la llevaron a crear una obra donde lo real y lo ficticio se entrelazan.

Su obra sugiere que el poder es un "veneno" que afecta no solo a quienes lo ostentan, sino también a quienes se encuentran en su órbita, desde periodistas hasta empresarios y jueces. Así, la novela se convierte en una crítica al sistema político actual, que según la perspectiva de Cerruti, necesita un cambio fundamental.

A pesar de las controversias que su contenido podría generar, Cerruti se muestra serena: "Ya dije todo lo que tenía que decir cuando estaba frente a un micrófono. No me corresponde hablar más. Que se expresen los personajes de la novela".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/