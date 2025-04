Victoria Villarruel se distancia más de Milei y pide campaña de "malvinización"

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, propuso hoy una "campaña de malvinización" en un acto junto a veteranos de la Guerra de Malvinas que encabezó en el Salón Azul del Congreso.

"No alcanza con homenajes. La Argentina necesita más que memoria. Por eso, quiero hacerles una propuesta: que promovamos una campaña de malvinización nacional con ustedes como protagonistas", dijo Villarruel en un discurso tras la entrega de diplomas.

Y continuó: "Una exposición itinerante de Malvinas que recorra las escuelas primarias del país, de norte a sur, de este a oeste. Una muestra viva, testimonial, humana, donde nuestros niños escuchen, vean, y sientan qué significa haber luchado por la Patria".

Villarruel pretende que se una "muestra viva, testimonial, humana" donde los "niños escuchen, vean y sientan qué significa haber luchado por la Patria". "Porque el testimonio de un veterano vale más que cien manuales", añadió.

"Quiero que nuestros chicos conozcan los nombres y las historias. Que sepan del heroísmo de nuestros pilotos, quienes tuvieron su bautismo de fuego en Malvinas, y deslumbraron al mundo como verdaderos ases de la aviación militar de todos los tiempos", profundizó la vice.

Hoy acto central en el Senado de la Nación en conmemoración del 43 aniversario del 2 de abril de 1982. Entrega de diplomas de honor a los hombres y mujeres que defendieron la Patria. ¡Malvinas Argentinas hoy y siempre! ???? pic.twitter.com/jGmJaLOuHk — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 4, 2025

A su vez, agregó: "Que recuerden al Crucero General Belgrano y sus héroes que tienen su tumba en el Atlántico Sur, desde donde siguen custodiando. A la aviación naval que tomó revancha con el Sheffield en forma casi inmediata. A la irreductible infantería de marina".

"Que sepan, a modo de ejemplo, lo que pasó en Monte Longdon, en Darwin, en San Carlos.

Que comprendan qué es el coraje, qué es la camaradería, qué es la entrega. Y que, mirándolos a ustedes, veteranos, digan con orgullo: 'yo quiero ser como ellos'", remató Villarruel.

Según la abogada, que es hija de un ex combatiente, "malvinizar" es "sembrar en las nuevas generaciones el amor por nuestra tierra" y es "recuperar el orgullo de ser argentinos".

"Es enseñar que la soberanía no se declama: se defiende. Y que la Patria no es una palabra vacía: es una bandera que se lleva en el alma. Este proyecto no es político. Es nacional. Y por eso debe unirnos, como nos une Malvinas", reflexionó.