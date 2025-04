La Municipalidad aclaró que Uber es irregular y que seguirán los controles

La Municipalidad de Córdoba mantiene firme su postura frente al funcionamiento de aplicaciones como Uber y otros servicios, pese a la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Gabriel Martín, asesor letrado de la Municipalidad, detalló en Cadena 3 las razones detrás de los controles y sanciones que se aplican a estos servicios. "Hasta tanto no se cumpla con los requisitos que de manera inexcusable estableció el Tribunal Superior de Justicia para que estas aplicaciones operen regularmente, según los términos de la propia sentencia, se trata de un transporte irregular", afirmó.

Martín fue claro al señalar que la Municipalidad no cederá en su tarea de fiscalización: "Vamos a seguir haciendo los controles que venimos realizando, que están dentro de nuestras facultades. Cualquier aplicación o tipo de transporte que no se ajuste a la normativa vigente, ya sea por ordenanza municipal o por los requisitos del Tribunal Superior de Justicia, será considerado irregular".

Las consecuencias para quienes incumplan son contundentes. "Se podrá retener o secuestrar el vehículo, labrar el acta de infracción y aplicar la multa correspondiente", explicó el asesor.

Esta medida, según el Municipio, busca garantizar que todo servicio de transporte en la ciudad opere bajo las condiciones legales establecidas, en un contexto donde la polémica por las apps de movilidad sigue generando debate entre usuarios, conductores y autoridades.

Durante un operativo, Santiago, chofer de Didi, relató a Cadena 3 su experiencia al ser detenido por inspectores. "Me frenaron pasando Plaza de España. Iba con una pasajera al lado y solamente me pidieron carnet de conducir, tarjeta verde, se fijaron en la patente y me dejaron ahí", comentó.

Santiago destacó que no le hicieron preguntas adicionales sobre su actividad como chofer de aplicaciones. "No me preguntaron nada. Le dije que también si necesitaban la tarjeta azul, que tengo tarjeta azul. Me dijeron que no", explicó.

A pesar de la situación, pudo continuar con su viaje sin inconvenientes.

Informe de Emanuel Mannita.