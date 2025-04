Se incendió un auto tras un choque por alcance en Av. Circunvalación

Un choque por alcance entre dos autos tuvo lugar este sábado por la mañana en la ciudad de Córdoba. El siniestro vial ocurrió en el anillo externo de la avenida Circunvalación, cerca del estadio Kempes, frente a un local de Easy.

Por el impacto, uno de los autos volcó y se incendió. Por fortuna, no hubo víctimas fatales ni heridos.

El incidente involucró a un Chery Tiggo y un Dodge 1500, provocando serias complicaciones en la circulación.

Bomberos, Policía y un servicio de emergencias trabajaron en el lugar para controlar la situación y dirigir el tránsito. Se estima que hubo al menos cuatro kilómetros de fila.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Venía mi hermano por el carril rápido y el Dodge se abrió sin poner guiño. Lo quisimos esquivar y lo chocamos, no lo vimos", dijo a Cadena 3 uno de los ocupantes del Chery Tiggo. También aseguró que su hermano está en buen estado de salud y que solo fue un susto.

Por su parte, el conductor del Dodge 1500, explicó: "Venía por el carril derecho y el otro vehículo venía muy rápido. Cuando se me acercó, me quiso esquivar, pero me chocó en la parte de atrás y empecé a girar".

Las autoridades recomendaron circular con precaución en la zona, ya que aún quedaban restos de vidrio y plástico sobre la carpeta asfáltica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Emanuel Manitta.