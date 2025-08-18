Quién es Rodrigo Paz Pereira, el sorpresivo ganador de la primera vuelta en Bolivia

FOTO: Rodrigo Paz Pereira triunfador de la primera vuelta en las presidenciales de Bolivia

Ex diputado, ex alcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres, el candidato presidencial opositor Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia al lograr el primer lugar en primera vuelta con más del 32 % de los votos.

Paz Pereira, de 57 años, es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora y es la principal sorpresa de los comicios, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas de opinión previas a obtener el derecho de disputar una segunda vuelta con el expresidente conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001-2002.

Su compañero de fórmula en el PDC es el ex capitán de policía Edman Lara, quien se hizo popular en las redes sociales por sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares de su país.

Es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

Para llegar a la Alcaldía de Tarija, Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

En 2019, fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia que exigió que haya una segunda vuelta electoral, en medio de las denuncias de un fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.

En el actual proceso electoral, el senador tuvo una campaña modesta frente al gran despliegue que hicieron Quiroga y el también opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas habían situado entre los primeros lugares y con posibilidades de disputar la segunda vuelta.