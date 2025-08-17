Con Petri en LLA, Mendoza definió sus principales candidatos para octubre
Este domingo se confirmaron las listas de candidatos a diputados nacionales por Mendoza. Luis Petri, Emir Félix y Micaela Blanco destacan entre las propuestas para las elecciones del 26 de octubre.
17/08/2025 | 23:40Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Petri se retira de la Fiesta de la Vendimia para coordinar operativo en Bahía Blanca
Este domingo se confirmaron las principales listas de candidatos a diputados nacionales por Mendoza, en vistas a las elecciones del 26 de octubre.
A continuación, los nombres más destacados y sus espacios:
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
En un giro que generó sorpresa, Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, será el primer candidato por este frente.
Su postulación marcó una movida política inesperada y desvinculó su candidatura del radicalismo tradicional.
/Inicio Código Embebido/
Legislativas 2025. Elecciones: los candidatos a diputados nacionales en provincia de Buenos Aires
Los principales frentes políticos en Buenos Aires presentan sus listas de candidatos a diputados nacionales. Las elecciones se celebran el 26 de octubre de 2025, con postulantes destacados en cada alianza.
/Fin Código Embebido/
Frente Justicialista
El peronismo local confirmó a Emir Félix como su cabeza de lista. Actual intendente de San Rafael, Félix representará al Frente Justicialista en las próximas elecciones.
/Inicio Código Embebido/
Legislativas 2025. Lista por lista: los principales candidatos en la provincia de Córdoba
Las listas de candidatos a diputados nacionales por Córdoba reflejan la diversidad política en la provincia. Con propuestas que van desde la justicia social hasta la agenda liberal, los espacios buscan representar a distintos sectores.
/Fin Código Embebido/
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
La docente y periodista Micaela Blanco fue oficializada como candidata por la izquierda unificada, sumando una voz crítica al espectro político mendocino.
Provincias Unidas – Defendamos Mendoza
Este espacio, alineado con los gobernadores de provincias interioranas, presentó a Jorge Difonso como su candidato principal..
Partido Verde – Frente Verde
El Partido Verde inscribió al Partido Verde / Libres del Sur, encabezado por Mario Vadillo como su representante para las elecciones de octubre.
Con estas definiciones como principales fuerzas, Mendoza confirma una variedad de propuestas y voces para formar parte del Congreso Nacional.
Lectura rápida
¿Qué se confirmó este domingo? Se confirmaron las principales listas de candidatos a diputados nacionales por Mendoza para las elecciones del 26 de octubre.
¿Quién es el primer candidato de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza? Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, será el primer candidato por este frente.
¿Quién encabeza el Frente Justicialista? Emir Félix, actual intendente de San Rafael, es el candidato principal de este frente.
¿Quién fue oficializada como candidata por la izquierda unificada? La docente y periodista Micaela Blanco fue oficializada como candidata por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad.
¿Quién es el candidato principal de Provincias Unidas – Defendamos Mendoza? Jorge Difonso fue presentado como el candidato principal de este espacio.