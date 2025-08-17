En vivo

Con Petri en LLA, Mendoza definió sus principales candidatos para octubre

Este domingo se confirmaron las listas de candidatos a diputados nacionales por Mendoza. Luis Petri, Emir Félix y Micaela Blanco destacan entre las propuestas para las elecciones del 26 de octubre.

17/08/2025 | 23:40Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Petri se retira de la Fiesta de la Vendimia para coordinar operativo en Bahía Blanca

Este domingo se confirmaron las principales listas de candidatos a diputados nacionales por Mendoza, en vistas a las elecciones del 26 de octubre

A continuación, los nombres más destacados y sus espacios:

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

En un giro que generó sorpresa, Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, será el primer candidato por este frente. 

Su postulación marcó una movida política inesperada y desvinculó su candidatura del radicalismo tradicional.

Frente Justicialista

El peronismo local confirmó a Emir Félix como su cabeza de lista. Actual intendente de San Rafael, Félix representará al Frente Justicialista en las próximas elecciones.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

La docente y periodista Micaela Blanco fue oficializada como candidata por la izquierda unificada, sumando una voz crítica al espectro político mendocino.

Provincias Unidas – Defendamos Mendoza

Este espacio, alineado con los gobernadores de provincias interioranas, presentó a Jorge Difonso como su candidato principal..

Partido Verde – Frente Verde

El Partido Verde inscribió al Partido Verde / Libres del Sur, encabezado por Mario Vadillo como su representante para las elecciones de octubre.

Con estas definiciones como principales fuerzas, Mendoza confirma una variedad de propuestas y voces para formar parte del Congreso Nacional

