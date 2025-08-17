Lista por lista: los principales candidatos en la provincia de Córdoba

Este domingo 17 de agosto, se oficializaron las listas de candidatos a diputados nacionales por Córdoba para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Diversos espacios políticos presentaron sus nóminas, reflejando la pluralidad y la competencia en la provincia, con nueve bancas a diputado nacional en juego.

Provincias Unidas

Encabezada por Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba, esta lista busca "representar al interior productivo del país". Schiaretti destacó que su candidatura busca aportar experiencia desde el Congreso a una Argentina que atraviesa un cambio de era. Le seguirán en la lista Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos, y Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura. Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes la completan.

/Inicio Código Embebido/

Política y Economía Legislativas 2025. Schiaretti oficializó su candidatura: "Representamos al interior productivo" Juan Schiaretti confirma su postulación a diputado nacional por Córdoba, buscando formar un bloque que impulse políticas de equilibrio macroeconómico. Se une al frente de gobernadores para "defender el federalismo y el desarrollo productivo".

/Fin Código Embebido/

Defendamos Córdoba

Este nuevo espacio, liderado por Natalia de la Sota, busca frenar las políticas del gobierno nacional que consideran deshumanizantes y defender los intereses de la provincia.

La lista está conformada por académicos, profesionales de la salud, la educación y la justicia, así como referentes sociales comprometidos con la inclusión y la justicia social. Entre los principales candidatos se encuentran Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y Marta Lastra, abogada y defensora de los derechos de las personas con discapacidad.

La Libertad Avanza

Anunciada por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, el empresario Gonzalo Roca encabeza la lista, seguido por Laura Soldano. Le siguen el abogado Marcos Patiño; y la diputada nacional del PRO Laura Rodríguez Machado. La lista busca representar a sectores que apoyan las políticas del gobierno de Javier Milei y promover una agenda liberal en el Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fuerza Patria

Pablo Carro, actual diputado nacional, lidera la lista del kirchnerismo, que busca representar a sectores progresistas. Constanza San Pedro le sigue en la nómina.

Unión Cívica Radical (UCR)

El exintendente de la ciduad de Córdoba Ramón Mestre encabeza la lista de la UCR en Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La abogada Patricia Elizabeth Rodríguez y el militante alfonsinista Lucas Martín le siguen como candidatos del espacio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Propuesta Republicana (PRO)

Oscar Agost Carreño lidera la lista del PRO en Córdoba. Camila Sol Perez (Concejal San Francisco), Francisco Iser (Intendente de Marcos Juárez) y Agustina D'Amario continúan el listado.

También son candidatos Héctor Baldassi por Ciudadanos, Liliana Olivero por el Frente de Izquierda-Unidad, Aurelio García Elorrio por Encuentro por la República, Julia Di Santi por Nuevo Más y Agustín Spaccesi por el Partido Libertario.