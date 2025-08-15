En vivo

Política y Economía

De Loredo no será candidato: rechazó estar en la lista de Milei en Córdoba

El líder radical confirmó su decisión de no integrarse a la boleta de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre, priorizando su permanencia en la UCR y rechazando "condiciones de obediencia".

15/08/2025 | 19:31Redacción Cadena 3

FOTO: De Loredo rechazó el tercer lugar en la lista de candidatos de Milei en Córdoba

Las elecciones de 2025 se acercan y Rodrigo de Loredo, presidente de la bancada de la UCR en Diputados y figura destacada del radicalismo en Córdoba, tomó una decisión contundente: no aceptó el tercer lugar en la lista de La Libertad Avanza y rechazó ser candidato en los próximos comicios. 

“No seré candidato por ningún espacio”, afirmó.

En un video que compartió en sus redes sociales, titulado “Tomé una decisión”, explicó que tras meses de especulaciones, optó por no integrar la boleta del oficialismo nacional para las elecciones programadas para el 26 de octubre. 

“No voy a ser parte de ninguna lista. El 10 de diciembre termina esta etapa en el Congreso”, agregó De Loredo en un video en sus redes sociales. 

A pesar de las negociaciones previas con los libertarios, que le ofrecieron el tercer lugar en la boleta, el diputado expresó que las condiciones impuestas por el partido de Javier Milei exigían una obediencia total, algo que consideró inaceptable. 

De Loredo, que ha mantenido su posición dentro de la UCR, también dejó claro que no apoyará la lista 3 que encabezará Ramón Mestre, con quien tuvo una disputa judicial reciente. En su video, además, el diputado no escatimó críticas hacia el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, reflejando su descontento con la situación política actual.

