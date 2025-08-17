Murió Terence Stamp, leyenda del cine británico y villano icónico de Superman, a los 87 años

El prestigioso actor británico Terence Stamp, célebre por su papel como el General Zod en las películas Superman (1978) y Superman II (1980), falleció este domingo a los 87 años, según confirmó su familia.

En un comunicado difundido, los allegados destacaron: "Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años. Pedimos privacidad en este triste momento."

Nacido en el East End de Londres en 1938, Stamp comenzó su carrera en la actuación luego de sobrevivir los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y formarse en la prestigiosa Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Su debut cinematográfico en Billy Budd (1962) le valió una nominación al Oscar y lo catapultó dentro de la nueva generación de talentos británicos.

Durante las décadas siguientes construyó una carrera diversa y audaz: trabajó con directores renombrados como William Wyler en El Coleccionista (1965), Pier Paolo Pasolini en Teorema (1968) y Ken Loach en Poor Cow (1965) y Kes (1969). Su voz enigmática y su presencia magnética lo convirtieron en uno de los grandes símbolos del Swinging London de los años 60.

Tras una pausa en su trayectoria, regresó al primer plano con su imponente interpretación de Zod en Superman, que lo transformó en un villano de culto. A lo largo de su carrera también sobresalió como Bernadette en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994), un personaje que consolidó su versatilidad y empatía frente a la cámara.

Entre sus otros papeles destacados se cuentan trabajos en películas como Valkyrie (2008), The Adjustment Bureau (2011), Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, y su última aparición en Last Night in Soho (2021).