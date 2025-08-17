En vivo

Sociedad

Santa Fe confirmó sus listas de diputados con Tepp, Scaglia y Pellegrini

El PJ cerró con Caren Tepp, concejala rosarina de Ciudad Futura, Provincias Unidas postula a la vicegobernadora Gisela Scaglia y LLA al vicepresidente del partido en Santa Fe Agustín Pellegrini.

17/08/2025 | 23:46Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Caren Teep (PJ), Gisela Scaglia (PU) y Agustín Pellegrini (LLA)

Con el cierre de listas, quedaron definidos los principales candidatos a diputados nacionales por Santa Fe para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En juego estarán nueve bancas que se renovarán a partir del 11 de diciembre, en reemplazo de los legisladores que concluyen sus mandatos.

En total, seis alianzas y once partidos formalizaron su presentación ante la Secretaría Electoral Nacional. El fin de semana estuvo atravesado por intensas negociaciones y definiciones, con especial tensión en el justicialismo, que hasta último momento no lograba acordar una propuesta común. Finalmente, se alcanzó una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria, encabezada por la concejala de Ciudad Futura Caren Tepp, seguida por Agustín Rossi. El tercer lugar fue para Alejandrina Borgatta (La Cámpora), el cuarto para Oscar “Cachi” Martínez (Frente Renovador), el quinto para una dirigente del Movimiento Evita y el sexto para el intendente de Pérez, Pablo Corsalini (Vamos).

En el frente Provincias Unidas, que integra a la UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, GEN, Hacemos y otras fuerzas, la lista llevará como primera candidata a la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO), acompañada por Pablo Farías (PS). La nómina incluye también a Melina Giorgi (UCR), Rogelio Biazzi (Elijo Creer), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN), Nadia Doria (UNO), Jorge Paladini (Hacemos) y Betina Florito (ERF).

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista, secundado por Yamile Tomassoni. Los siguen Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

Además, se presentaron el Movimiento Independiente Renovador (MIR) con Juan Carlos Blanco; Igualdad y Participación, encabezado por Agustina Donnet; el Partido Fe, con Pamela Perino; y Política Obrera, con Marilin Gómez. También competirán el Frente Amplio por la Soberanía, que lleva a Carlos Del Frade; el Movimiento al Socialismo (MAS) con César Rojas; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con Franco Casasola; y la Alianza Liberal (UCeDe) con Gabriel Chumpitaz.

Los diputados santafesinos que dejarán sus bancas en diciembre son Mario Barletta, Gabriel Chumpitaz, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Melina Giorgi, Magalí Mastaler, Eduardo Toniolli y Roberto Mirabella.

