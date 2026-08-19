Femicidio en una farmacia: confirmaron que la víctima recibió siete puñaladas y hostigamiento previo

La fiscal María Laura Riccardo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, brindó detalles sobre el femicidio ocurrido este miércoles en una farmacia de Zeballos y Dorrego. Confirmó que la víctima, Carina Candelas, de 56 años, fue atacada mientras trabajaba en la parte trasera del comercio y que el presunto autor era su expareja.

Según explicó Riccardo, el hombre llegó a la farmacia y preguntó por la víctima. Luego ingresó hasta el sector donde ella se encontraba trabajando. “Se escucha una discusión, esto relevado por las personas que estaban trabajando acá en la farmacia”, explicó la fiscal. Una compañera intentó intervenir para ayudarla, pero el agresor ya tenía un cuchillo.

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La fiscal confirmó que la víctima recibió aproximadamente siete puñaladas y que además presentaba signos de defensa en el cuerpo. El arma utilizada en el ataque fue encontrada en la farmacia y quedó incorporada a la investigación. También se analiza la participación de una de las compañeras que intentó asistir a la víctima, cuya ropa presentaba manchas de sangre.

Riccardo señaló que la investigación se desarrolla bajo el contexto de violencia de género y que, de acuerdo con los primeros testimonios, se trataba de una relación conflictiva. “Venía siendo una relación conflictiva, donde él aparentemente la venía molestando y venían distintos episodios”, explicó. Según los relatos recogidos hasta el momento, habría existido hostigamiento previo, con episodios en los que el hombre la buscaba, la seguía, pasaba frente a ella y le gritaba cosas.

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Consultada sobre si existían denuncias o medidas de restricción, la fiscal indicó que no encontraron antecedentes en los registros del Ministerio Público de la Acusación. “En lo que es el sistema del Ministerio Público de la Acusación, en nuestro registro informático, no tenemos denuncias previas de ella como víctima”, afirmó. De todos modos, aclaró que todavía deben establecer si existieron intervenciones previas de otros organismos.

Respecto del detenido, Riccardo confirmó que fue localizado en un edificio de Colón al 2000, hasta donde llegó la Policía luego de identificar el lugar donde aparentemente residía. Un vecino permitió el ingreso de los efectivos y allí lograron encontrarlo y detenerlo. La fiscal indicó que todavía se investiga la información sobre un posible intento de autolesión posterior al ataque.

Finalmente, la fiscal explicó que se están relevando las cámaras de seguridad del interior de la farmacia y de toda la cuadra para reconstruir el femicidio y también determinar si existen registros de los episodios de hostigamiento denunciados por los testigos. En el momento del ataque había dos clientas en el comercio, quienes colaboraron llamando al 911. “Las cámaras del interior se están relevando, entendemos que ahí vamos a obtener información importante”, sostuvo Riccardo.

Informe de Fernando Carrafiello.