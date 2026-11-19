Gonzalo Montiel, defensor de River, deberá cumplir con una nueva fecha de suspensión luego de que el Tribunal de Disciplina decidiera reducir su sanción de tres a dos partidos. Esta medida se deriva de la tarjeta roja directa que recibió durante el Superclásico contra Boca, por una falta cometida hacia Lautaro Blanco.

Con esta nueva resolución, Montiel se perderá el encuentro ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, y solo podrá regresar en una eventual instancia de cuartos de final, siempre y cuando River logre avanzar en el torneo.

El árbitro Nicolás Ramírez expulsó al jugador argentino a los 35 minutos del segundo tiempo en el estadio "La Bombonera", tras considerar que su entrada era de "juego brusco grave". Inicialmente, la sanción había sido de tres fechas, lo que generó la apelación formal de River.

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El club se basó en un precedente positivo de la semana, cuando Gastón Ávila, jugador de Rosario Central, también fue expulsado en un partido contra Estudiantes de Río Cuarto y su sanción fue menor, permitiéndole regresar antes de lo esperado.

Aunque existía la posibilidad de una pena de tres o cuatro partidos, el Tribunal de Disciplina atendió el descargo de Rosario Central y decidió que Ávila solo sería suspendido por un partido. Esto sentó un precedente que River intentó aprovechar para Montiel.

Con Montiel ausente, el lateral derecho será ocupado nuevamente por Giovanni González, quien ya había jugado en el triunfo 2-0 contra Aldosivi el pasado 5 de noviembre.

¿Cómo se alineará River ante Lanús?

El panorama se va aclarando para el técnico Leonardo Ponzio de cara al partido de este domingo a las 19 horas, donde River se medirá contra Lanús en el estadio "Monumental".

Ponzio confirmará que no contará con Montiel y que en la defensa, Lautaro Rivero parece tener una ventaja sobre Lucas Martínez Quarta. Además, Fausto Vera no podrá participar debido a una tendinitis en el pie, que se suma a su reciente recuperación de un desgarro.

En el ataque, Lucas Beltrán se perfila como titular en lugar de Sebastián Driussi. La formación probable de River para enfrentar a Lanús será: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.