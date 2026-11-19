El director técnico Leonardo Ponzio ha tomado la decisión de que el defensor Lautaro Rivero será titular en el partido de octavos de final del Torneo Clausura 2026 contra Lanús, que se disputará este domingo en el estadio Monumental. La inclusión de Rivero, de 23 años, busca reforzar la defensa en un encuentro clave para las aspiraciones de River de obtener el título y asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores tras un año complicado.

La decisión de Ponzio se fundamenta en los rendimientos irregulares de Lucas Martínez Quarta, quien ha enfrentado errores en partidos decisivos y ha sido suspendido recientemente, incluyendo una expulsión en el Superclásico contra Boca. En contraste, Rivero ha demostrado solidez y ha tenido actuaciones destacadas en los partidos que ha disputado.

El zaguero, que regresó al club a mediados de 2025 procedente de Central Córdoba, firmó un contrato hasta fines de 2029 con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares después de debutar en la Selección argentina. Sin embargo, su camino ha estado marcado por las dificultades, ya que durante los ciclos de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, junto con la llegada de Nicolás Otamendi, fue relegado al banco de suplentes, incluso siendo considerado transferible para el mercado de 2027, donde se planea incorporar dos defensores centrales para competir con Tobías Ramírez.

En el actual Clausura, Rivero solo había sido titular como lateral izquierdo en un partido contra Rosario Central y había sumado minutos en los encuentros finales ante Argentinos Juniors y Banfield. A pesar de esto, ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, marcando un gol en la victoria ante Racing y mostrando una actuación sólida en el Superclásico, además de formar una defensa efectiva junto a Otamendi en el triunfo sobre Aldosivi.

Desde su regreso al club, ha disputado 46 partidos (43 como titular) y un gol, distribuidos en 18 encuentros en el Apertura 2026, 11 en el Clausura 2025, 6 en el Clausura 2026, 5 en la Copa Sudamericana 2026, 4 en la Copa Argentina (3 en 2025 y 1 en 2026) y 2 en la Copa Libertadores 2025.

De cara al enfrentamiento contra el Granate, Ponzio enfrenta bajas confirmadas o en duda. Aníbal Moreno será operado de una discopatía lumbar, lo que lo marginará el resto del año; Fausto Vera aún no ha recibido el alta médica; y Gonzalo Montiel espera que el Tribunal de Disciplina reduzca su sanción de tres fechas, tras haber cumplido una ante Aldosivi. Si no es habilitado, Giovanni González ocupará su lugar.

En el mediocampo, Santiago Espíndola y Tobías Andrada serán los encargados de formar el eje central junto a Tomás Galván y Thiago Almada. En la delantera, Lucas Beltrán regresará como titular, superando a Sebastián Driussi, para acompañar a Ángel Correa, luego de haber anotado en el último partido frente al conjunto marplatense. Lectura rápida