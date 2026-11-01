El posible 11 de River para visitar a Boca en el superclásico

FOTO: River se alista para el Superclásico: posibles cambios en el equipo ante Boca

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Con la expectativa a flor de piel, River Plate se encuentra en la antesala de una nueva edición del superclásico por el Torneo Clausura, donde visita a Boca Juniors este domingo a las 15:00 horas. Este encuentro es crucial en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición de la tabla anual.

El entrenador Leonardo Ponzio está afinando los últimos detalles de la alineación que saltará al campo en un escenario tan exigente como La Bombonera. La formación del equipo se verá afectada por regresos significativos, bajas importantes y algunas dudas tácticas que se resolverán en el último momento.

En la defensa, el equipo de Núñez podrá contar nuevamente con Lucas Martínez Quarta, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Su regreso implica la salida de Lautaro Rivero y formará una dupla defensiva junto a Nicolás Otamendi.

Por otro lado, el lateral izquierdo también tendrá una modificación, ya que Marcos Acuña ha superado un traumatismo en su empeine izquierdo, lo que le permitirá desplazar a Francisco Ortega, quien ha tenido un buen desempeño en los partidos recientes.

Sin embargo, el mayor inconveniente para el cuerpo técnico radica en el mediocampo, donde Aníbal Moreno no ha logrado recuperarse de una discopatía lumbar y queda oficialmente descartado para el clásico. Su ausencia abre la puerta al joven Lucas Silva, de solo 19 años y con nueve partidos en Primera División, quien se perfila como el único reemplazo natural para el puesto de volante central.

La falta de experiencia de Silva en un contexto tan exigente como el Superclásico podría llevar a Ponzio a considerar alternativas tácticas, incluyendo un mayor respaldo defensivo a través del cierre de Tobías Andrada o ajustes más profundos en el esquema de juego.

La alineación provisional de River para el enfrentamiento en La Bombonera podría estar compuesta por Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la defensa; un mediocampo con Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván; y en ataque, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán, quien ha logrado superar a Sebastián Driussi en la disputa por el puesto de centrodelantero, buscando así mejorar la eficacia ofensiva del equipo.