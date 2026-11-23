Luego de debutar con una convocatoria multitudinaria de 70.000 asistentes en la Ciudad de Buenos Aires, el festival República Folklore confirmó oficialmente que regresará en 2027. El anuncio se realizó al cierre de la segunda jornada a través de las pantallas del escenario principal, consolidando al evento producido por Dale Play Live como un proyecto a largo plazo dentro del calendario de la música nacional.

La confirmación llegó tras un fin de semana histórico —los días 21 y 22 de noviembre— en el Parque de la Ciudad, donde 35.000 personas por día disfrutaron de más de 12 horas diarias de música repartidas en cuatro escenarios y con una grilla integrada por más de 50 artistas de distintas generaciones y provincias.

El broche de oro de ambas noches estuvo marcado por La Selección, una formación especial que reunió en el escenario principal a referentes consagrados y nuevas voces para interpretar clásicos del cancionero popular. Además, el festival incluyó un emotivo homenaje a los artistas fallecidos que marcaron la historia del género.

Por los escenarios Twin Principal, Pampa y Pulpeña desfilaron figuras como El Chaqueño Palavecino, Soledad, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Cazzu, Los Tekis, Teresa Parodi, Ahyre, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu y Los Tabaleros, entre muchos otros.

Más allá de lo musical, la propuesta ocupó 12 hectáreas del predio con un despliegue que involucró a más de 2.000 trabajadores y 300 camiones de equipamiento. El público recorrió espacios temáticos como La Pulpeña —donde se exhibió la muestra fotográfica “De Ushuaia a La Quiaca” de Alejandra Palacios—, una pista de baile tradicional y sectores gastronómicos con asado, empanadas y choripán XL, sentando las bases para lo que será su segunda edición en 2027.