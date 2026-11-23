Alertas

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Ahora

En la actualidad, el cielo se encuentra cubierto pory la temperatura es de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad es alta, con un 88%, y la visibilidad se sitúa en 7000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 23°, con probabilidad de. El miércoles 25 de noviembre, la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 21°, con. Para el jueves 26 de noviembre, se espera un clima más cálido, con mínimas de 19° y máximas de 29°, y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 34°, con cielo despejado.