La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo de Nicolás Torres, investiga posibles daños ambientales provocados por el ingreso irregular de camionetas, motocicletas y bicicletas a la Reserva Hídrica Provincial de Achala, en el sector de refugios del Cerro Champaquí.

La causa comenzó después de que circularan videos en redes sociales donde se observaba a personas transitando por el área protegida y persiguiendo animales que pastaban en el lugar durante el primer fin de semana de octubre, entre el 3 y el 4.

La investigación busca identificar a los responsables y establecer si las conductas registradas constituyen infracciones ambientales o delitos.

El pasado viernes 6 de este mes, tras una comunicación del Tribunal Administrativo Ambiental provincial, el fiscal encabezó un operativo junto a efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), inspectores de Policía Ambiental y personal de la Subsecretaría de Áreas Naturales Protegidas.

La comitiva, según se informó de manera oficial, partió desde el Cerro Los Linderos y recorrió a pie más de 17 kilómetros por senderos, puestos y refugios de alta montaña del departamento Calamuchita.

Durante el operativo se relevó el estado actual del sector, se labró un acta de constatación y se realizó un registro fotográfico terrestre y aéreo, este último mediante un dron. En el recorrido se observaron marcas de circulación vehicular y sectores con procesos de erosión, cuya eventual vinculación con los hechos investigados es objeto de análisis.

Propietarios de refugios y prestadores turísticos colaboraron con información sobre los accesos y las características del terreno.

"Quienes viven y trabajan en la montaña conocen el territorio mejor que nadie, y su compromiso con el cuidado del entorno, del que también depende la actividad que desarrollan, es un aliado indispensable para la protección de estas áreas", se destacó desde la fiscalía.

Y se completó: "El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso con la investigación de los hechos que afectan el ambiente. Las áreas naturales protegidas de la provincia resguardan ecosistemas sensibles, como los mallines y pastizales de altura que regulan el agua de las cuencas serranas, cuya recuperación puede demandar años. Las conductas que ponen en riesgo esos ambientes no constituyen un simple exceso recreativo: pueden acarrear consecuencias penales y administrativas, y serán investigadas con el mismo compromiso que cualquier otro delito. La experiencia de este operativo constituye, además, un primer paso para elaborar un protocolo de trabajo conjunto para este tipo de intervenciones en zonas de alta montaña".

En ese sentido, la fiscalía subrayó: "La protección de estos espacios depende también de la educación y del respeto de quienes los visitan. Circular solo por los caminos habilitados, no perseguir ni molestar a los animales, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los guardaparques y de los pobladores del lugar son conductas sencillas que permiten que la montaña siga siendo disfrutada por todos".