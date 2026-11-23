Lo hallaron muerto con un disparo y un golpe en la cabeza en Ciudad de Mi Esperanza: un detenido
La víctima tenía 39 años y fue encontrada por la Policía y un servicio de emergencias. Por el hecho quedó arrestado un hombre de 42 años e interviene la Fiscalía de Distrito 3, Turno 1.
23/11/2026 | 11:22Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Un hombre de 39 años fue encontrado sin vida en las últimas horas del domingo en barrio Ciudad de Mi Esperanza, y en el marco de la investigación policial y judicial quedó detenido un sospechoso de 42 años.
De acuerdo con los primeros datos del caso, efectivos policiales y personal de un servicio de emergencias acudieron al sector tras ser alertados sobre la situación. Al llegar, constataron el fallecimiento de la víctima, quien presentaba un traumatismo en la cabeza y una herida de arma de fuego.
A partir de las primeras actuaciones realizadas en el lugar y las tareas investigativas posteriores, las autoridades procedieron a la detención de un hombre de 42 años, cuya vinculación con el episodio es materia de análisis.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 1, a cargo del Dr. Andrés Godoy, que dirige las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 39 años fue encontrado sin vida en barrio Ciudad de Mi Esperanza.
¿Quiénes están involucrados? La víctima y un sospechoso de 42 años que fue detenido.
¿Cuándo sucedió? En las últimas horas del domingo.
¿Dónde ocurrió? En barrio Ciudad de Mi Esperanza.
¿Cómo se descubrió el hecho? Efectivos policiales y personal de emergencias acudieron tras ser alertados sobre la situación.
¿Por qué se detuvo al sospechoso? Por su posible vinculación con el episodio, que está siendo analizada.