Un hombre de 39 años fue encontrado sin vida en las últimas horas del domingo en barrio Ciudad de Mi Esperanza, y en el marco de la investigación policial y judicial quedó detenido un sospechoso de 42 años.

De acuerdo con los primeros datos del caso, efectivos policiales y personal de un servicio de emergencias acudieron al sector tras ser alertados sobre la situación. Al llegar, constataron el fallecimiento de la víctima, quien presentaba un traumatismo en la cabeza y una herida de arma de fuego.

A partir de las primeras actuaciones realizadas en el lugar y las tareas investigativas posteriores, las autoridades procedieron a la detención de un hombre de 42 años, cuya vinculación con el episodio es materia de análisis.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 1, a cargo del Dr. Andrés Godoy, que dirige las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.