El clima en Rosario para este lunes 23 de noviembre se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se sitúa en un 69%, lo que genera un ambiente cálido y confortable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este-noreste.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el martes 24 de noviembre la temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 34°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25, el clima se mantendrá despejado, con mínimas de 15° y máximas de 32°. Para el jueves 26, se prevé un aumento en las temperaturas, con mínimas de 19° y máximas de 35°, aunque el cielo estará parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 27 se espera un día soleado, con mínimas de 18° y máximas de 36°.

En resumen, el clima en Rosario para este lunes es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo antes de la llegada de posibles lluvias en los próximos días.