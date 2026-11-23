Durante la temporada navideña, la preparación de un variado catálogo de dulces es una tradición que muchos disfrutan. Sin embargo, las recetas de postres también juegan un papel fundamental en la planificación de los menús para las festividades. Entre los clásicos que suelen brillar en la mesa, como el tronco de Navidad, es posible que no siempre sean la opción más conveniente, especialmente cuando hay múltiples platos por preparar y detalles por coordinar.

Además, si la cena o comida ha sido abundante, es recomendable optar por postres que sean más ligeros y fáciles de servir. Por ello, en estas celebraciones, es ideal contar con ideas sencillas que permitan a los invitados disfrutar de un buen cierre sin sentirse demasiado llenos. Después de los brindis, es habitual que la bandeja de turrones, polvorones y mazapanes haga su aparición, y estos clásicos nunca deben faltar.

Un postre que se destaca por su frescura y facilidad de preparación es el falso tiramisú de mango. Este postre aprovecha el delicioso sabor tropical del mango, que se encuentra en su mejor momento durante la temporada navideña en España, permitiendo endulzar de manera natural sin necesidad de añadir un exceso de azúcar. La preparación de los vasitos lleva apenas 15 minutos, y las cantidades se pueden ajustar según el número de comensales, además de poder dejarse listos con varias horas de antelación.

Para elaborar este postre, se recomienda utilizar un buen yogur tipo griego natural o skyr, ajustando el azúcar según el dulzor del mango. También es posible añadir un poco de cacao en polvo al café, si se desea, para acercarse aún más al sabor del tiramisú tradicional; se puede optar por café descafeinado si se prefiere. Aunque los bizcochos de soletilla pueden hacerse de manera casera, no hay inconveniente en comprarlos ya preparados.

Para aportar un toque adicional de frescura, se puede coronar el postre con ralladura de lima, lo que realza aún más su sabor. Esta opción se presenta como un cierre ideal para las comidas festivas, combinando facilidad y un paladar refrescante que dejará a todos los comensales satisfechos.