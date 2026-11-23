Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que genera un ambiente algo caluroso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para este lunes 23 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25, la temperatura mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves 26, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 33°, manteniendo el cielo con algunas nubes. Finalmente, el viernes 27, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado.