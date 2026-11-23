En el mundo de la gastronomía, siempre hay espacio para innovar y mejorar recetas tradicionales. Hoy, la tendencia se centra en unos muffins que han conquistado las redes sociales, especialmente TikTok. Estos muffins, elaborados con solo dos plátanos maduros y avena, se preparan en tan solo 20 minutos, ofreciendo una opción deliciosa y saludable para el desayuno.

La receta, que se ha vuelto viral, es explicada de manera sencilla por la compañera Carmen Tía Alia. A continuación, se detalla el procedimiento y los ingredientes necesarios para preparar seis unidades de estos irresistibles muffins.

Ingredientes:

2 plátanos maduros

90 g de harina de avena (o copos finos)

2 huevos M

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

2 cucharadas de pepitas de chocolate negro (opcional)

Elaboración:

La dificultad de la receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 25 minutos, con 10 minutos de elaboración y 15 minutos de cocción. Para comenzar, se deben seleccionar los dos plátanos más maduros del frutero. Luego, se pelan y se aplastan en un bol hasta obtener un puré fino. Una vez logrado esto, se incorporan los huevos y se baten enérgicamente hasta que se integren completamente con el plátano.

Seguidamente, se añade la harina de avena o los copos de avena, junto con la canela si se desea, y se mezcla con una espátula para asegurarse de que la avena absorba toda la mezcla. Para aquellos que disfrutan del chocolate, se puede incluir un puñado de pepitas de chocolate negro en la preparación.

Una vez que la masa está lista, se distribuye en moldes para muffins, llenándolos casi hasta el borde, ya que al no llevar levadura no crecerán durante la cocción. Luego, se colocan en el horno precalentado a 180º C, donde se cocinarán durante quince minutos. Es importante retirarlos del horno cuando estén firmes y dejar enfriar sobre una rejilla durante cinco minutos para evitar que se humedezcan.

Estos muffins no solo son ideales para el desayuno, sino que también son una opción perfecta para el almuerzo o la merienda de los niños. Los adultos pueden disfrutarlos acompañados de un té o un café con leche, haciendo de esta receta un verdadero placer para todos.