El clima en Mendoza para este lunes 23 de noviembre se caracteriza por un cielo con pocas nubes y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 27°, con una sensación térmica de 27°. La humedad se sitúa en un 30%, lo que contribuye a un ambiente cálido y seco. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 29°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente estable. Sin embargo, se prevé que la presión atmosférica se mantenga en 1008 hPa, lo que podría indicar cambios en el clima en los próximos días.

En cuanto a las condiciones del tiempo, se anticipa que el cielo permanezca mayormente despejado durante la tarde, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en niveles agradables. Sin embargo, es importante estar atentos a las previsiones de lluvia que se avecinan para los próximos días, ya que se pronostican lluvias moderadas a partir de mañana.

El pronóstico extendido indica que el martes 24 de noviembre la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 29°, con lluvias moderadas. El jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°, con lluvias ligeras nuevamente.