Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es la misma, mientras que la humedad se encuentra en un 57%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de calor en las horas pico del día. No se anticipan lluvias significativas, por lo que se espera un día mayormente seco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. El miércoles 25 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 18°, también con lluvias moderadas. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras nuevamente. Se recomienda a la población estar atenta a los cambios en el clima y tomar precauciones necesarias.