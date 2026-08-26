Rotundo cambio de tiempo tras el calor de este miércoles

Un solo día de calor seco y fuerte viento norte marcará este miércoles en Córdoba. Las ráfagas superarán los 40 kilómetros por hora y la máxima rondará los 28 o 29 grados. Después, el escenario se invierte por completo.

“Hoy hay algo así como un efecto zonda. En realidad, el viento zonda sopla en la región de Cuyo, pero acá sus efectos también se hacen sentir”, explicó el pronosticador Marcelo Madelón. “De golpe vamos a tener viento norte con ráfagas que van a superar los 40 kilómetros por hora y va a elevar la temperatura”, dijo a Cadena 3.

Ese calor, sin embargo, será pasajero. “Es un día de calor solamente hoy, un calor seco con viento. Eso significa que el riesgo de incendio obviamente se eleva muchísimo”, advirtió el especialista.

/Inicio Código Embebido/

?? INFORME DE VIENTOS



??? Para hoy se prevén ráfagas intensas del sector noreste, noroeste y oeste, que podrían superar los 70 km/h en distintos puntos de la provincia.



?? Riesgo extremo de incendios e importante reducción de la visibilidad.



?? Se recomienda circular con… pic.twitter.com/MRJzfPZGuC — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 26, 2026

/Fin Código Embebido/

El cambio llega mañana

Cada vez que aparece el efecto zonda, anticipa el ingreso de un frente frío. Madelón fue claro: “Mañana las condiciones son totalmente distintas con viento sur y con un descenso de temperatura. Mañana la máxima ya estaría en el orden de los 21 grados en un cielo bastante nuboso”.

Ese rango de 20 a 21 grados se mantendrá el viernes, el sábado (con unos 20) y el domingo. “Más o menos quedamos en una temperatura oscilando entre 20 y 21 grados los próximos días, salvo hoy que va a ser calorcito”, resumió.

Alerta en Cuyo: nieve y viento zonda

Oyentes de San Juan ya reportan el fenómeno. Madelón confirmó: “Hay una alerta justamente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional que está en Buenos Aires, donde se contempla que en alta cordillera habría intensas nevadas nuevamente. No van a ser tan permanentes como días anteriores, sino que es por los próximos dos días.”

El viento zonda afectará gran parte de San Juan, Mendoza y también sectores de La Rioja y Catamarca. “Para afectados hay alerta”, subrayó.

Las mínimas y la preocupación sanitaria

Ante la consulta por el impacto en la salud pública —en un momento de alta circulación de virus respiratorios—, Madelón tranquilizó: “Mañana no tanto, una mínima que puede ser 14, 13 grados y los próximos días son mínimas entre 8 y 10 grados. No estamos hablando de heladas ni mucho menos”.

“No estamos frente a una masa de origen polar, sino a una masa de aire frío que finaliza este periodo cortito de calor que tendríamos hoy, pero no hablamos de frío extremo”, precisó.