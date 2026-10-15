Quinta Marcha Federal Universitaria en Córdoba: movilizaciones y cortes de tránsito

La quinta marcha federal universitaria tendrá lugar hoy en la Ciudad de Córdoba, con una concentración a partir de las 15 en el Monumento de la Reforma, ubicado en Ciudad Universitaria.

A las 15.30 se iniciará la movilización por Avenida Los Nogales, descendiendo por Hipólito Yrigoyen, cruzando Plaza España y finalizando en el escenario principal en la Plaza Vélez Sarsfield, frente a Patio Olmos.

El armado del escenario comienza a las 9, lo que implica el corte de tránsito en Hipólito Yrigoyen, entre bulevar San Juan y calle Montevideo. Así las cosas, quienes se dirijan a esa zona deberán planificar su ingreso con antelación.

Desde la hora cero de este jueves, se efectúa el corte en Ciudad Universitaria, particularmente en el acceso a la Facultad de Comunicación Social. Solo será posible el ingreso a pie.

El punto culminante de la marcha se vivirá a las 18, cuando se realice el acto principal frente a Patio Olmos, momento en el cual la zona quedará completamente intransitable. Gremios como Uepc Capital y el Sindicato de Luz y Fuerza participarán en la movilización, concentrándose en sus respectivas sedes antes de unirse a la marcha.

Hasta las 14, el centro de la ciudad permanecerá transitable, pero se aconseja a los conductores estar atentos a los horarios y a la situación del tránsito.

Informe de Lucía González.