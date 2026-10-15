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Quinta Marcha Federal Universitaria en Córdoba: movilizaciones y cortes de tránsito

La concentración es a las 15 en el Monumento de la Reforma, ubicado en Ciudad Universitaria. Se prevé un cierre en Patio Olmos a las 18.

15/10/2026 | 08:19Redacción Cadena 3

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Protesta universitaria en Córdoba.

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    Audio. Quinta Marcha Federal Universitaria en Córdoba: movilizaciones y cortes de tránsito

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La quinta marcha federal universitaria tendrá lugar hoy en la Ciudad de Córdoba, con una concentración a partir de las 15 en el Monumento de la Reforma, ubicado en Ciudad Universitaria.

A las 15.30 se iniciará la movilización por Avenida Los Nogales, descendiendo por Hipólito Yrigoyen, cruzando Plaza España y finalizando en el escenario principal en la Plaza Vélez Sarsfield, frente a Patio Olmos.

El armado del escenario comienza a las 9, lo que implica el corte de tránsito en Hipólito Yrigoyen, entre bulevar San Juan y calle Montevideo. Así las cosas, quienes se dirijan a esa zona deberán planificar su ingreso con antelación.

Desde la hora cero de este jueves, se efectúa el corte en Ciudad Universitaria, particularmente en el acceso a la Facultad de Comunicación Social. Solo será posible el ingreso a pie.

El punto culminante de la marcha se vivirá a las 18, cuando se realice el acto principal frente a Patio Olmos, momento en el cual la zona quedará completamente intransitable. Gremios como Uepc Capital y el Sindicato de Luz y Fuerza participarán en la movilización, concentrándose en sus respectivas sedes antes de unirse a la marcha.

Hasta las 14, el centro de la ciudad permanecerá transitable, pero se aconseja a los conductores estar atentos a los horarios y a la situación del tránsito.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La quinta marcha federal universitaria.

¿Quiénes participan en la movilización? Gremios como Uepc Capital y el Sindicato de Luz y Fuerza.

¿Cuándo comienza la movilización? A las 15.30 de hoy.

¿Dónde se concentrará la marcha? En el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria.

¿Cómo afectará el tránsito? Habrá cortes de tránsito en varias calles, comenzando desde las 9.

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