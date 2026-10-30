La emotiva historia de Bruno: la plaza de Jovita, escenario de una adopción para toda la vida

Una plaza pública del interior cordobés se convirtió en el escenario de una escena judicial inédita y profundamente emotiva. Claudio Mazuqui, juez de familia de Huinca Renancó, trasladó la última instancia de un proceso de adopción al corazón de Jovita para notificar en persona a Emilia y a su hijo Bruno que ya son, oficialmente y para siempre, familia.

"No nos lo esperábamos, fue una sorpresa muy grande"

La historia comenzó a gestarse hace casi un año, cuando Bruno llegó a la vida de Emilia. Tras iniciar los trámites a través del Registro Único de Adopción (RUA) y solicitar la radicación del expediente en la jurisdicción más cercana, la espera dio un vuelco inesperado. Emilia aguardaba una notificación sencilla en su hogar junto a sus allegados, sin imaginar lo que el magistrado tenía preparado.

"Nosotros esperábamos acá en casa, en familia, lo poquito que estábamos acá, y nos llevamos la sorpresa de que teníamos que ir a la plaza y nos estaba esperando Claudio con toda la gente que lo acompañó acá", relató Emilia con emoción a Cadena 3.

Un fallo histórico en la plaza principal

Lejos de las cuatro paredes de un juzgado, el acto se desarrolló a cielo abierto frente a los vecinos de Jovita, cámaras de televisión locales y con una presencia muy especial: Rossetta, la yegua con la que Bruno realiza sus terapias de equinoterapia todos los jueves.

El momento cumbre llegó cuando se leyó el certificado legal ante toda la comunidad. Las palabras pronunciadas marcaron un antes y un después en sus vidas: "A Bruno le dicen: 'Vos sos hijo, sos nieto y sos bisnieto', y a mí: 'Usted es mamá para siempre'".

Para Emilia, la gestión del juez Mazuqui representó un pilar fundamental para destrabar y acelerar los tiempos procesales, contemplando especialmente las necesidades vinculadas a la discapacidad motriz y de habla con las que convive el niño.

"Su gestión ha sido muy humana, muy compañero y muy humano, que es lo principal. Ojalá haya muchos Claudios y jueces que hagan esto porque es increíble", expresó la madre.

La sonrisa que todo lo puede

A pesar de transitar desafíos diarios relacionados con su movilidad, el uso de andador y las dificultades en el habla, Bruno destaca por una cualidad inquebrantable que conmueve a quienes lo rodean. Emilia lo describe con absoluta ternura: "Es un niño que nunca está triste, nunca está enojado, él se despierta con una sonrisa, es muy amoroso".

Una red de amor sin estereotipos

La decisión de Emilia de maternar de forma monoparental y abrazar los desafíos de la adopción de un niño con discapacidad demuestra que los lazos familiares genuinos trascienden cualquier estructura tradicional. Al ser consultada sobre su elección de vida, fue contundente: "Yo desde que tengo uso de razón siempre dije que quería ser mamá [...] Siempre dije, bueno, a los 33, si yo no tengo una pareja, yo voy a ser mamá, o por tratamiento o por adopción".

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Entrevista de Miguel Clariá.