¿Dónde estará mi primavera? Llega una jornada con temperaturas veraniegas para Córdoba

Córdoba vivirá este jueves una jornada atípica marcada por una amplitud térmica de más de 20 grados, donde el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar los 34°C por la tarde.

Impulsado por un viento norte sostenido y pleno sol, el fuerte ascenso de la temperatura genera máxima preocupación en las autoridades locales debido al riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia.

El técnico meteorólogo Marcelo Madelón confirmó que el calor se hará sentir con fuerza durante las próximas horas: "A pesar de que la mañana amaneció fresca, con el viento norte y con el sol la tarde va a mostrar una máxima cercana a los 34 grados, lo que representa unos 22 grados de diferencia respecto a la mañana".

Ante este escenario, el especialista fue contundente al advertir que "con estas temperaturas elevadas y el viento norte, el riesgo de incendio va a ser extremo".

Paralelamente, la región de Cuyo atraviesa un panorama crítico por la presencia de viento Zonda, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para las provincias de Mendoza y San Juan.

De acuerdo con el análisis de Madelón, el fenómeno provocará "ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora en el sector oeste, con una baja drástica de la humedad y un marcado aumento de la temperatura", impactos atmosféricos que también terminarán repercutiendo en el clima cordobés.

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A partir del viernes se espera un alivio paulatino en los registros térmicos. La rotación del viento hacia el sector sur hará descender las máximas a 29°C de cara a un fin de semana que se presentará agradable, con abundante nubosidad y marcas cercanas a los 28°C. De acuerdo a lo precisado por el profesional, el cambio de tiempo definitivo llegará al comienzo de la semana entrante: "Con la rotación del viento al sur el día lunes, tendríamos tormentas y chaparrones y un posterior descenso de temperatura".