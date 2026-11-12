En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Derrumbe de un edificio en Nueva York: al menos ocho muertos

Bomberos siguen trabajando en el lugar, donde existe el riesgo de que también se derrumbe una estructura adyacente.

12/11/2026 | 14:39Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Equipos de rescate trabajan tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

FOTO: Equipos de rescate trabajan tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Derrumbe de un edificio en Nueva York: al menos ocho muertos

    Ahora país

    Episodios

El número de fallecidos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Nueva York ascendió a ocho, mientras que 17 heridos se encuentran en estado crítico, según informaron este jueves las autoridades locales.

Se trata de un edificio de tres pisos que estaba ubicado junto a una obra en construcción en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn.

Tras el hecho, al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad, cuatro de ellas en estado crítico, afirmó el alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani en conferencia de prensa.

Aproximadamente 250 bomberos se encuentran trabajando en el lugar, donde existe el riesgo de que también se derrumbe una estructura adyacente.

Desde el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informaron que algunos de los heridos permanecen en estado crítico, mientras que cuatro personas fueron hospitalizadas con lesiones graves, otras cinco presentan heridas serias y diez con lesiones menores. En ese sentido, las víctimas fatales podrían ser aún más.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo. Con una publicación en X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas:

"Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias", escribió.

Lectura rápida

¿Cuántos fallecidos hubo por el derrumbe? Ocho personas fallecieron debido al derrumbe del edificio en Nueva York.

¿Cuántos heridos están en estado crítico? 17 heridos se encuentran en estado crítico tras el incidente.

¿Dónde ocurrió el derrumbe? El derrumbe ocurrió en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn.

¿Quién es el alcalde que se pronunció sobre el incidente? El alcalde Zohran Mamdani se pronunció sobre el incidente y elogió a los equipos de emergencia.

¿Qué dijo el alcalde en su comunicado? Elogió la valentía y dedicación de los equipos de emergencia en su publicación en X.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf