Derrumbe de un edificio en Nueva York: al menos ocho muertos

FOTO: Equipos de rescate trabajan tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

El número de fallecidos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Nueva York ascendió a ocho, mientras que 17 heridos se encuentran en estado crítico, según informaron este jueves las autoridades locales.

Se trata de un edificio de tres pisos que estaba ubicado junto a una obra en construcción en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn.

Tras el hecho, al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad, cuatro de ellas en estado crítico, afirmó el alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani en conferencia de prensa.

Aproximadamente 250 bomberos se encuentran trabajando en el lugar, donde existe el riesgo de que también se derrumbe una estructura adyacente.

Desde el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informaron que algunos de los heridos permanecen en estado crítico, mientras que cuatro personas fueron hospitalizadas con lesiones graves, otras cinco presentan heridas serias y diez con lesiones menores. En ese sentido, las víctimas fatales podrían ser aún más.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo. Con una publicación en X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas:

"Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias", escribió.