Enviados de Trump se reúnen con Putin en el Kremlin para buscar la paz en Ucrania

FOTO: Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de Donald Trump, se reunieron con Vladimir Putin en el Kremlin para intentar avanzar hacia la paz en Ucrania.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) — Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se encontraron este jueves con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin. Este encuentro se enmarca en un nuevo esfuerzo por alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Ucrania, luego de dos días de negociaciones en Abu Dabi que concluyeron sin avances significativos.

Una de las metas principales de la reunión en Moscú fue lograr que el Gobierno ruso acepte la inclusión de representantes europeos en las conversaciones de paz, una opción que enfrenta resistencia en el Kremlin y que resulta crucial para Ucrania y sus aliados.

El encuentro se produjo después de que delegados de Rusia y Ucrania sostuvieron en Emiratos Árabes Unidos sus primeras negociaciones directas en nueve meses, mediadas por Estados Unidos. Durante estas conversaciones, se acordó avanzar en un intercambio significativo de prisioneros, aunque persisten marcadas diferencias en temas territoriales y de garantías de seguridad.

Antes de su llegada a Moscú, Kushner había manifestado su intención de buscar el apoyo de Putin para incluir a los europeos en el proceso diplomático, argumentando que su participación es esencial para alcanzar un entendimiento duradero.

"Vemos algunas aperturas y algunas oportunidades", expresó el yerno de Trump al referirse a las perspectivas de las negociaciones, a pesar de que las posturas de Moscú y Kiev siguen siendo conflictivas en temas centrales.

Según diversas cadenas de noticias internacionales que accedieron a información sobre el encuentro, las conversaciones en el Kremlin estuvieron marcadas por las exigencias rusas respecto a los territorios ucranianos ocupados y la firme oposición de Putin a un eventual despliegue de tropas europeas en Ucrania tras un alto el fuego.

Moscú mantiene su demanda de que cualquier acuerdo reconozca sus reclamos sobre cuatro regiones ucranianas anexadas, mientras que Kiev se niega a ceder territorios y solicita garantías internacionales que eviten una nueva ofensiva rusa.

Paralelamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participó este jueves en Dublín de la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde se reúnen líderes de más de 40 países para discutir los desafíos de seguridad en el continente y el futuro de las negociaciones sobre Ucrania.

Zelenski planea reunirse con Witkoff y Kushner para conocer los resultados de sus diálogos con Putin y evaluar los próximos pasos en el proceso diplomático impulsado por Washington.

El mandatario ucraniano subrayó que Europa debe tener un papel directo en cualquier negociación que involucre la seguridad del continente, afirmando que "poner fin a esta guerra sin la participación de Europa sería injusto y sería imposible".

Asimismo, Zelenski expresó su preocupación por los intentos de Rusia de alterar la arquitectura de seguridad europea y mostró reservas ante la posibilidad de que Washington y Moscú negocien cuestiones de seguridad sin la intervención decisiva de los gobiernos europeos.

La cumbre de Dublín se desarrolla en un contexto de renovada actividad diplomática, aunque no se vislumbran señales de que Rusia y Ucrania estén cerca de resolver sus principales diferencias.

En las negociaciones de Abu Dabi, según lo informado previamente por la Agencia Noticias Argentinas, las delegaciones lograron acercar posiciones en torno a un intercambio de prisioneros, pero no alcanzaron consensos en temas de control territorial, condiciones para un alto el fuego y garantías de seguridad posteriores al conflicto.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los combates y los ataques a la infraestructura energética ucraniana mantienen a la población civil bajo presión ante la llegada del invierno europeo.

La administración Trump busca convertir los contactos de Abu Dabi y Moscú en una nueva etapa de negociaciones que facilite un acercamiento entre las partes, aunque hasta ahora no se ha anunciado ningún acuerdo sobre los puntos críticos que mantienen abierto el conflicto.