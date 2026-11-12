La industria metalúrgica alerta por una caída del 9,8% en los primeros nueve meses del año

La producción de la industria metalúrgica en Córdoba registró una disminución del 9,8% durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Este dato provino del último informe de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes (CIMCC), publicado en noviembre de 2026. De los 18 rubros analizados, 15 mostraron una producción inferior a la del año anterior.

El informe se elaboró a partir del Sistema Estadístico Metalúrgico, que la CIMCC emite mensualmente. Este sistema permite seguir la evolución de la producción y del empleo formal en cada sector metalúrgico de la provincia.

Además, mide la importancia de cada rubro dentro de la industria provincial y su peso en el contexto nacional. Los datos se consideraron completos hasta agosto de 2026, mientras que para septiembre se presentó un anticipo preliminar.

Entre los rubros que experimentaron las caídas más significativas se encontraban la maquinaria agropecuaria, que descendió un 31,4%, y los aparatos de uso doméstico, con una reducción del 31,3%. Otros sectores afectados incluyeron equipos y aparatos informáticos y electrónicos, que cayeron un 24,8%, y vehículos automotores, que disminuyeron un 17,8%. También se registraron caídas en instrumentos médicos, ópticos y de precisión, con un 14,8%, y en motocicletas, con un 13,6%. Otros equipos de transporte sufrieron una baja del 8,7%, mientras que el aluminio y otros metales no ferrosos cayeron un 7,0%.

Solo tres rubros mostraron crecimiento: envases metálicos (+34,1%), carrocerías, remolques y semirremolques (+18,0%) y maquinaria de uso general (+5,0%).

En materia de empleo, el informe señala que el trabajo formal en el sector metalúrgico de Córdoba disminuyó un 5,3% en agosto de 2026 respecto del mismo mes de 2025. Pasó de 39.474 trabajadores formales a 37.397.