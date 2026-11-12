El boom del e-commerce chino desafía a la industria local y transforma la logística en Argentina

El aumento de las compras online en Argentina, especialmente en plataformas chinas, genera cambios significativos en la logística nacional. La inauguración de una nueva terminal en Ezeiza responde a un incremento en el volumen de mercaderías importadas. Se reciben cerca de 2.500 toneladas por mes, lo que representa un crecimiento del comercio electrónico puerta a puerta.

El crecimiento es notable, con 600.000 envíos mensuales y un pronóstico de 1.300 millones de dólares en ventas para este año.

El impacto en la industria y el empleo

La tendencia no afecta por igual a todos los sectores. Mientras las ventas online crecen, empresas de Tierra del Fuego enfrentan un riesgo laboral significativo. "Hay 1.000 empleos en peligro", explica Gustavo Scarppeta, especialista en comercio exterior, al referirse a la importación de acondicionadores de aire desde China.

Las estadísticas, según el INDEC, muestran que el consumo masivo está cayendo, pero las compras online se mantienen en aumento, rompiendo esquemas tradicionales. "Cambió la forma de comprar de la gente", afirma Scarppeta.

Las nuevas generaciones, especialmente aquellos entre 18 y 35 años, son las más activas en el uso del e-commerce, aunque este hábito también crece en otros grupos etarios.

Nuevas oportunidades y desafíos logísticos

Las plataformas ofrecen precios más atractivos, lo que lleva al 70% de los consumidores a buscar ofertas en lugar de variedad. Córdoba, con su aeropuerto internacional, también encuentra una oportunidad logística en esta nueva dinámica.

"Para Córdoba se abre una gran oportunidad", indica Scarppeta sobre el potencial de las empresas locales para participar en el servicio de courier. Esto se convierte en una necesidad, ya que la saturación del sistema actual en Ezeiza demanda una mejor infraestructura.

Este cambio en las compras plantea desafíos al empleo en sectores tradicionales. Según Scarppeta, mejorar la logística de última milla podría generar nuevos puestos de trabajo, aunque el camino hacia la adaptación laboral sigue siendo incierto.

A medida que se acerca diciembre, se anticipa un nuevo incremento en las compras, con muchos consumidores buscando regalos para las festividades, incluyendo a una base de usuarios mayores que también adoptan estas nuevas formas de consumo.

Entrevista de Radioinforme 3.