Beto de Carabassa, antes de TEDx Córdoba: "Me doy cuenta de que soy un contador de historias"

Beto de Carabassa tiene 31 años y una trayectoria que atraviesa distintos mundos: es director creativo, actor, comunicador, locutor nacional y profesor de improvisación. Sin embargo, al intentar definir qué une todas esas actividades, encontró una respuesta: contar historias.

“Hoy en día me encuentro y me doy cuenta de que todas las áreas engloban en un solo lugar, que es contar historias. La locución cuenta historias, la actuación cuenta historias, la publicidad también, el teatro, la dirección creativa. Todas las palabras están cargadas de historias. Entonces me doy cuenta de que soy un contador de historias”, explicó en una entrevista con Cadena 3.

Esa mirada será parte de la charla que ofrecerá en TEDxCórdoba, el próximo 14 de noviembre en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria.

Aunque prefirió no adelantar el contenido de su exposición, anticipó que propondrá un recorrido por las palabras, las personas y las historias que las atraviesan. También planteará una pregunta que parece sencilla, pero que encierra una reflexión más profunda: ¿cómo nos definimos a nosotros mismos?

“¿Qué soy? ¿Soy hijo? ¿Soy padre? ¿También soy actor? ¿Cómo me defino a partir de las cosas que hago en mi vida para responder esa pregunta?”, se cuestionó.

Las historias que esconden las palabras de todos los días

Uno de los espacios que encontró en las redes sociales está dedicado a explicar el origen y la evolución de expresiones que forman parte del lenguaje cotidiano, especialmente del lunfardo argentino.

Con más de 161 mil seguidores en su cuenta de Instagram, @betodecarabassa, comparte videos sobre etimologías y significados que suelen despertar curiosidad y generar mucha interacción.

“Me gusta traer algo que capaz es muy complejo de estudiar en su totalidad o que no se encuentra fácilmente, y llevarlo a tierra. Que entendamos que no hablamos así de casualidad”, explicó.

Para ilustrarlo, mencionó la expresión “a todo trapo”, que se utiliza para describir algo hecho con todo, pero cuyo origen remite a las velas de los barcos. Cuando una embarcación navegaba con la vela desplegada, es decir, “a todo trapo”, significaba que tenía el viento a favor.

También contó el origen de “piola”, vinculada con el piolín y con la idea de estar limpio, sin antecedentes, y de “al tuntún”, una expresión que deriva del latín y remite a hacer algo sin un criterio definido, dejando que suceda lo que tenga que suceder.

“Empezás a buscar que en las frases del día a día, de la cotidianidad, de lo que ya damos por sentado, hay un montón de historias. Y encima casi todas remiten a 500 años antes, o 1.000 años antes, o 3.000 años antes. Nos vamos a los romanos. Eso es lo que a mí me fascina: cómo sobrevive la historia hoy en las palabras”, señaló.

En ese recorrido, destacó también la influencia de las narraciones en la historia de la humanidad y la manera en que las palabras transmitieron experiencias y conocimientos a través de generaciones.

De los videos en redes sociales a presentar la camiseta de la Selección en el Colón

La presencia de Beto en las redes comenzó con una propuesta vinculada con su formación como locutor. Empezó a publicar videos en los que imaginaba cómo sonaría su voz si distintas marcas lo contrataran para hacer una publicidad.

Uno de esos contenidos estuvo relacionado con la Asociación del Fútbol Argentino, en plena época mundialista. La repercusión de esos videos le abrió una oportunidad inesperada: Adidas lo convocó para presentar la camiseta de la Selección argentina en el Teatro Colón.

“Empecé con esos videos y se empezaron a viralizar. Terminé presentando la camiseta de la Selección en el Colón porque me contrata Adidas a partir de las redes sociales”, recordó.

Para el creativo, esa experiencia demuestra las posibilidades que ofrecen las plataformas cuando se utilizan para construir vínculos y mostrar el propio trabajo.

“Uno tiene como esa disyuntiva todo el tiempo de estar mucho adentro o afuera de las redes, pero también encuentra un lado positivo y oportunidades”, reflexionó.

Actualmente trabaja como director creativo asociado para una empresa en Perú, desarrolla proyectos teatrales y da clases de improvisación. Además, integra un grupo con el que presenta Nadie sabe nada, una obra completamente improvisada, sin consignas ni un punto de partida establecido.

La propuesta se construye en el momento, a partir de las intervenciones de los actores y con músicos en vivo. De ese aparente desorden, Beto busca organizar y darle forma a una historia.

“Hay una Argentina posible”

Durante la entrevista, también reflexionó sobre la posibilidad de construir una comunidad y una Argentina que pueda integrar a todos.

Consultado sobre si cree que existe una Argentina posible, respondió afirmativamente, aunque evitó asociar esa posibilidad exclusivamente con una religión o una corriente de pensamiento.

“Yo creo que hay una Argentina posible. Me parece que es una Argentina en donde sea para todos, donde esté unificada en ese sentido. No sé si será desde la religión, será desde lo humano, no lo sé, pero hay una Argentina posible”, sostuvo.

La reflexión se conecta con el eje de su exposición en TEDxCórdoba y con su interés por las palabras como herramientas para contar, comprender y construir vínculos.

Entrevista de Guillermo López.