FOTO: La Corte Suprema ratifica condena de 15 años por el asesinato de Claudia Muñoz en Río Cuarto

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena de 15 años de prisión contra Sergio Aldo Medina por el asesinato de Claudia Muñoz, una comerciante de 51 años que fue atacada con 33 puñaladas en Río Cuarto.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación de la defensa por motivos formales, cerrando así el camino judicial respecto a la sentencia dictada en este caso.

El crimen se produjo el 9 de mayo de 2017, cuando Muñoz abrió su negocio de venta de ropa, denominado Mil Sol, que se encontraba ubicado en la avenida San Martín 2074, a pocos metros de una subcomisaría local.

Según los informes de la investigación, Medina, un albañil de Las Albahacas y cliente habitual de Muñoz, llegó al local y la atacó en el área del probador. Los peritajes confirmaron que la comerciante recibió un total de 33 puñaladas.

El sospechoso fue arrestado cuatro meses después del crimen. Las autoridades establecieron que, en la fecha del asesinato, Medina se encontraba en Río Cuarto, en casa de una tía que residía al lado de la vivienda de Muñoz y de sus suegros.

Además, una grabación de un comercio cercano lo mostró caminando hacia el local de la víctima, donde se encontró una campera manchada con sangre sobre el mostrador.

La causa fue inicialmente investigada por el fiscal Fernando Moine como homicidio simple. Sin embargo, antes del juicio, se modificó la acusación a instancias del fiscal de Cámara, y Medina fue imputado por "homicidio agravado por violencia de género (femicidio) y por ensañamiento".

A pesar de esta modificación, la Cámara decidió recalificar el hecho para evitar nulidades. En 2020, un jurado popular analizó las pruebas y determinó la culpabilidad de Medina, resultando en una condena de 15 años de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia, mientras que la defensa presentó un recurso extraordinario que fue llevado a la Corte Suprema, aunque este fue desestimado por razones formales.