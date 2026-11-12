Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene a migrantes en caravanas
El mandatario estadounidense expresó que tras la reciente derrota republicana, se están formando caravanas que buscan llegar a EE.UU. y amenazó con medidas arancelarias si no se detienen.
FOTO: Donald Trump
Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves que está dispuesto a "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno mexicano no toma medidas para frenar las caravanas de migrantes que, según su afirmación, se dirigen hacia la frontera estadounidense.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario indicó que, a raíz de la derrota de los republicanos en las últimas elecciones legislativas, se están formando "enormes caravanas" que han comenzado su trayecto por territorio mexicano con destino a Estados Unidos.
Trump aseveró que estas caravanas están compuestas por personas que "varios países no quieren" y reiteró que su Administración no permitirá su ingreso al país. "¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió, tal como reportó el sitio DW y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.
El exmandatario volvió a conectar la política comercial con el control migratorio, una táctica que utilizó durante su primer mandato para presionar a México a reforzar la vigilancia en sus fronteras y limitar los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha ofrecido una respuesta pública a las recientes amenazas del presidente estadounidense. Mientras tanto, la migración ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política bilateral y en el debate interno de Estados Unidos tras las elecciones intermedias.
Lectura rápida
¿Qué amenaza hizo Trump?
El presidente Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no detiene las caravanas de migrantes.
¿Quién es el responsable de la amenaza?
La amenaza proviene del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Cuándo ocurrió la advertencia?
La advertencia se realizó el jueves 12 de noviembre.
¿Dónde se dirigen las caravanas?
Las caravanas de migrantes están en camino hacia la frontera de Estados Unidos.
¿Por qué se están formando las caravanas?
Trump afirmó que se forman tras la reciente derrota republicana en las elecciones legislativas.
[Fuente: Noticias Argentinas]