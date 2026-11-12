Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene a migrantes en caravanas

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves que está dispuesto a "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno mexicano no toma medidas para frenar las caravanas de migrantes que, según su afirmación, se dirigen hacia la frontera estadounidense.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario indicó que, a raíz de la derrota de los republicanos en las últimas elecciones legislativas, se están formando "enormes caravanas" que han comenzado su trayecto por territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

Trump aseveró que estas caravanas están compuestas por personas que "varios países no quieren" y reiteró que su Administración no permitirá su ingreso al país. "¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió, tal como reportó el sitio DW y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

El exmandatario volvió a conectar la política comercial con el control migratorio, una táctica que utilizó durante su primer mandato para presionar a México a reforzar la vigilancia en sus fronteras y limitar los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha ofrecido una respuesta pública a las recientes amenazas del presidente estadounidense. Mientras tanto, la migración ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política bilateral y en el debate interno de Estados Unidos tras las elecciones intermedias.