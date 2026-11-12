Victoria histórica para los demócratas: Scott Colom se convierte en senador por Misisipi

FOTO: Scott Colom derrotó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith y se convirtió en el primer afroamericano de la historia elegido para representar a Misisipi en el Senado.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) — El Partido Demócrata de Estados Unidos logró una victoria significativa en Misisipi, un estado conocido por su fuerte inclinación conservadora, donde Scott Colom venció a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, despojando al partido del presidente Donald Trump de una banca y fortaleciendo así la mayoría opositora en el Senado.

Colom, un fiscal de 43 años, se convierte en el primer afroamericano en ser elegido senador por Misisipi desde la era de Reconstrucción, hace más de 140 años, y logra un triunfo que los demócratas no alcanzaban en este estado desde 1982.

De acuerdo a las proyecciones publicadas por la agencia Associated Press, el candidato demócrata obtuvo cerca del 49,2% de los votos frente al 48,7% de Hyde-Smith, lo que representa una diferencia de poco más de 4.600 sufragios, tras varios días de conteo de votos por correo y provisionales.

"Todo lo que hice fue tener el coraje de imaginar una noche como esta. Tuve el coraje de creer en Misisipi", declaró Colom ante sus seguidores en el Tougaloo College, celebrando su victoria electoral.

Este resultado supone un duro golpe político para Trump, quien había estado presente en Misisipi durante los últimos días de la campaña para apoyar a Hyde-Smith, en un estado que había ganado por más de 20 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

La victoria de Colom también refuerza el avance de los demócratas en las elecciones legislativas de medio término, que les han permitido recuperar el control del Senado y ampliar su representación en estados donde históricamente predominan los republicanos.

Con este triunfo en Misisipi, el bloque demócrata alcanzaría al menos 55 bancas en la nueva composición del Senado, mientras aún se espera la definición de la elección en Alaska.

Durante su campaña, Colom enfocó sus propuestas en la problemática del costo de vida, el aumento de precios de los alimentos, la atención sanitaria y las dificultades económicas que enfrentan trabajadores y productores rurales.

Asimismo, cuestionó las repercusiones de las políticas comerciales de Trump y el impacto del conflicto con Irán en el precio de los combustibles, aunque evitó centrar sus críticas en los votantes republicanos.

"Merecen un senador que los escuche, que realmente se preocupe por lo que piensan y por lo que están atravesando", había afirmado Colom durante su campaña.

La senadora derrotada, de 67 años y en funciones desde 2018, aceptó el resultado y felicitó públicamente a su oponente una vez que las proyecciones confirmaron la victoria demócrata.

"Aunque este no es el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Misisipi", comunicó Hyde-Smith.

Este resultado también tiene una relevante dimensión histórica en un estado que ha sido marcado por la segregación racial y las luchas por los derechos civiles, donde cerca del 40% de la población es afroamericana.

Los antecedentes de senadores afroamericanos por Misisipi datan de Hiram Revels, elegido en 1870, y Blanche Bruce, quien llegó al Senado en 1875, durante la etapa de Reconstrucción posterior a la abolición de la esclavitud.

Colom reivindicó durante su campaña el legado de Medgar Evers, un líder de los derechos civiles asesinado en 1963, y enfatizó la importancia de aumentar la participación política de las comunidades históricamente marginadas.

"Tuve el coraje de entender que podemos demostrarle al país que Misisipi importa", sostuvo el senador electo durante su discurso de celebración.

La victoria fue celebrada por líderes demócratas a nivel nacional, quienes consideran este resultado como una señal de que el partido puede ampliar su presencia electoral en los estados del sur, donde los republicanos han mantenido un dominio político durante décadas.

A pesar de todo, los resultados deben pasar por los procedimientos formales de certificación electoral, aunque Hyde-Smith ya ha reconocido su derrota.