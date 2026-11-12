Donald Trump Jr. defiende a Russell Brand tras su condena por violación y agresiones sexuales

FOTO: Las polémicas declaraciones del hijo de Donald Trump en apoyo a Russell Brand, condenado por violación.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Tras conocerse la condena de más de 10 años de prisión al actor Russell Brand por violación y tres agresiones sexuales, el hijo del expresidente estadounidense, Donald Trump Jr, salió en defensa del comediante, afirmando que la condena responde a su alineación con las ideas conservadoras.

Las polémicas declaraciones del empresario ocurrieron el día siguiente a la sentencia del humorista. En su intervención, Trump Jr. sostuvo que el proceso judicial estaba motivado por razones políticas, argumentando que Brand había demostrado un acercamiento a Dios y a principios conservadores.

"Por cierto, fue condenado sin pruebas forenses, sin ADN y sin un informe policial de hace décadas, por acusaciones que se remontan a 1999", expresó en su programa Triggered, restando importancia a las denuncias en contra del actor.

“Cuando estaba casado con Katy Perry, uno de los actores más famosos del mundo, a nadie parecía importarle”, remarcó Trump Jr. “Nadie parecía pensar que fuera un violador entonces. Pero supongo que encontró a Dios, cambió su forma de ser, vio algunos aspectos de la vida conservadora y habló de ellos”, agregó.

El hijo de Donald Trump continuó: “Y ahora va a pasar... años en prisión por violación, cuando a nadie le importó en los 27 años anteriores”.

El Tribunal de la Corona de Southwark en Londres dictó este lunes una condena de 10 años y seis meses de prisión para Russell Brand, tras ser hallado culpable de violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009. La sentencia se dio a conocer tras una investigación que se abrió por nuevas denuncias contra el ex esposo de Katy Perry.

La pena total incluye la condena de violación de nueve años, además de las sentencias por las agresiones, que suman meses adicionales. Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de atentado al pudor.