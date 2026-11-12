MasterChef Celebrity arrasa en la televisión argentina y alcanza récord de rating

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El reality MasterChef Celebrity reafirmó su posición como el programa más visto de Telefe al alcanzar un impresionante rating de 14,1 puntos en su emisión del miércoles 11. Este ciclo, conducido por Wanda Nara, no solo logró captar la atención de la audiencia, sino que también se destacó en el ranking de encendidos nocturnos.

Según los datos proporcionados por Kantar IBOPE, el programa comenzó con un rating de 11,5 puntos y fue escalando rápidamente hasta superar la barrera de los 14 puntos, lo que confirma su popularidad entre los televidentes. La presencia de Dolli Irigoyen como jurado, reemplazando a Germán Martitegui, generó una gran expectativa, lo que contribuyó a elevar aún más el interés por el reality.

Durante esta emisión, los concursantes, entre ellos La Negra Vernaci, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Mike Amigorena, Grego Rosello, China Ansa, Edith Hermida, Pablo Migliore y Hernán de "Mala Fama", fueron desafiados a crear un plato libre, el cual podía ser dulce o salado, mostrando así su creatividad en la cocina.

El programa alcanzó su pico de audiencia alrededor de las 23 horas, logrando picos de 14 puntos. A las 23:10, una hora después de su inicio, MasterChef Celebrity registró un rating de 12,6 puntos. Este éxito se traduce no solo en cifras, sino también en el impacto que tiene en la cultura televisiva del país.

Al final del episodio, La Negra Vernaci, Lizy Tagliani, Mike Amigorena y Grego Rosello avanzaron a la siguiente etapa, mientras que China Ansa, Edith Hermida, Pablo Migliore y Hernán de "Mala Fama" se preparan para la gala de última chance.