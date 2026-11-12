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Importante baja en Boca para la semifinal de la Copa Argentina

Se trata del defensor Lautaro Blanco, al que guardarán para la Copa Sudamericana. La otra duda es el volante Ascasíbar.

12/11/2026 | 14:57Redacción Cadena 3

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Blanco se pierde la semifinal

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El defensor Lautaro Blanco no viaja a Mendoza con el plantel de Boca Juniors que disputará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.

El ex lateral de Lanús acusa una sobrecarga muscular y la idea del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena es cuidarlo para la final de la Copa Sudamericana.

Blanco jugó todos los partidos desde la llegada del Vasco y en uno arrancó desde el banco de suplentes.

Su baja será suplantada por el cordobés Malcom Braida, reemplazante natural de Blanco.

Ahora la duda es el mediocampista Santiago Ascasíbar, con un esguince de rodilla grado 1.

Si el ex Estudiantes no llega en condiciones, Arruabarrena maneja dos alternativas: Tomás Belmonte, para realizar un cambio puesto por puesto, o Tomás Aranda, cuya inclusión implicaría modificar el esquema táctico de un 4-3-3 a un 4-2-3-1.

La seguidilla de Boca

Sábado 14/11 – 19:00: ante Banfield, semifinal de Copa Argentina, en Mendoza.

Sábado 21/11 – 19:30: contra Atlético Mineiro, final de Copa Sudamericana, en Barranquilla.

Miércoles 25/11 – 21:00: contra Independiente Rivadavia, octavos del Clausura, en La Bombonera.

Tres compromisos en once días, con dos competencias en juego y poco margen para recuperar energías.

Lectura rápida

¿Quién no viaja a Mendoza con Boca Juniors? El defensor Lautaro Blanco.

¿Por qué no viaja Lautaro Blanco? Acusa una sobrecarga muscular.

¿Quién lo reemplaza? El cordobés Malcom Braida.

¿Cuál es la duda en el equipo? El mediocampista Santiago Ascasíbar, con un esguince de rodilla grado 1.

¿Cuándo es la semifinal de la Copa Argentina? El sábado 14 de noviembre a las 19:00 en Mendoza.

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