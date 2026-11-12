El futuro del "Dibu" Martínez en la Selección argentina: ¿Listo para jugar contra Uruguay?

FOTO: Protegido en la zona de la mandíbula, el "Dibu" Martínez espera ser titular ante Uruguay.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez continúa su preparación en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, mientras se acerca el amistoso en el que su participación no está asegurada.

El guardameta del Chelsea sufrió una fractura en la mandíbula a mediados de octubre, lo que lo llevó a entrenar con protección en la zona maxilar. Aunque esta medida no le impide completar las prácticas con normalidad, aún no está confirmado su lugar en el once inicial frente a Uruguay.

El Seleccionado argentino se medirá contra el "Charrúa" este viernes 13 de noviembre, a las 20:00, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera."

El Dibu ha tenido un 2026 complicado debido a diversas lesiones, comenzando con una fractura maxilar que sufrió tras recuperarse de una rotura en el dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, sigue buscando ser titular ante Uruguay.

Según declaraciones recientes, el arquero surgido de las inferiores de Independiente afirma que se siente en condiciones para jugar, aunque su presencia dependerá de la decisión táctica de Lionel Scaloni y de una evaluación médica que confirme su estado, ya que si bien puede entrenar sin problemas, tiene dificultades para comer sólidos y siente menos fuerza en los entrenamientos.

A pesar de las incertidumbres, se espera que pueda estar en el arco desde el inicio en el partido contra Costa Rica, programado para el martes 17, en el mismo horario. Sin embargo, su participación en el clásico rioplatense aún no está garantizada.

En una reciente conferencia de prensa, Scaloni volvió a generar dudas al mencionar que Gerónimo Rulli podría ser el arquero titular en el próximo encuentro del seleccionado, el primero tras el retiro de Lionel Messi del fútbol internacional.