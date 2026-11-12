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El Gobierno porteño exige a metrodelegados mantener un 50% del servicio en el paro de subtes

La medida de fuerza está prevista para las 21 de este jueves.

12/11/2026 | 17:58Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los metrodelegados para garantizar "una cobertura mínima del 50%" del servicio de subte y Premetro, a partir del paro previsto desde las 21 al cierre de este jueves.

"Asimismo, resolvió convocar a una instancia urgente ante la Secretaría, a fin de procurar el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos obligatorios y encauzar institucionalmente el conflicto", sostiene el comunicado oficial difundido por Emova y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

EN DESARROLLO...

Lectura rápida

¿Qué medida se tomó?
El Gobierno intimó a los metrodelegados a garantizar un 50% de servicio durante el paro.

¿Cuándo comienza el paro?
El paro está previsto para comenzar a las 21 horas de este jueves.

¿Qué entidad emitió la intimación?
La intimación fue realizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué se busca con esta medida?
Se busca asegurar el cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios durante el conflicto.

¿Cuál es el contexto del conflicto?
La situación se encuadra en un conflicto laboral entre los metrodelegados y el Gobierno porteño.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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