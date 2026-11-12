FOTO: El Gobierno porteño exige a metrodelegados mantener un 50% del servicio en el paro de subtes

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los metrodelegados para garantizar "una cobertura mínima del 50%" del servicio de subte y Premetro, a partir del paro previsto desde las 21 al cierre de este jueves.

"Asimismo, resolvió convocar a una instancia urgente ante la Secretaría, a fin de procurar el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos obligatorios y encauzar institucionalmente el conflicto", sostiene el comunicado oficial difundido por Emova y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

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