La casa museo Manuel de Falla, una joya de la cultura enclavada en Alta Gracia que irradia belleza

El programa de Cadena 3 “Amamos Argentina”, que conduce Chema Forte, transmitió este jueves desde la casa museo Manuel de Falla en Alta Gracia.

Se trata de una joya cultural y arquitectónica, donde vivió y murió el célebre compositor español de música clásica, quien llegó a esa ciudad cordobesa huyendo de la Guerra Civil y del dictador Francisco Franco.

Durante la transmisión, la especialista e integrante del museo, Emilse Andreu, repasó los últimos cuatro años de vida del célebre compositor español en el país, adonde llegó buscando el clima favorable de las sierras cordobesas para sus afecciones pulmonares.

Andreu destacó que la residencia no sólo conserva muebles e intimidades del músico —quien falleció en el lugar intentando culminar su célebre obra "La Atlántida"—, sino que permanece como un espacio cultural vivo repleto de conferencias, clases y conciertos que resguardan su legado.

Asimismo, Andreu evocó su propia experiencia de capacitación en el Archivo Manuel de Falla en Granada y su participación en los festejos por el centenario de "El amor brujo" en el Teatro Lara de Madrid, enfatizando la profunda huella emocional que el artista dejó en Alta Gracia.

Resaltó que los lazos culturales entre España y Argentina son infinitos, señalando que los 19 años en los que Falla habitó en Granada marcaron su obra, pero fue en las sierras cordobesas donde su espíritu quedó impregnado para siempre.

Por su parte, la pianista, docente e investigadora Antonella Vanetti analizó la riqueza y complejidad del lenguaje musical de Falla, destacando su habilidad para entrelazar la tradición española y andaluza con la sutileza del impresionismo francés de Ravel y Debussy.

Tras investigar durante meses en el archivo del compositor en España, Vanetti ejecutó en vivo durante el programa la pieza "Aragonesa" —la primera de las cuatro piezas españolas recomendadas en su momento por Debussy y Ravel—, haciendo sonar el histórico piano que perteneció al célebre maestro.

A su turno, el afamado afinador de pianos Miguel Puch compartió los secretos y desafíos técnicos que demanda la puesta a punto de instrumentos de concierto para obras de gran dificultad interpretativa, como "La vida breve" o la "Fantasía Bética".

Puch, quien ha afinado más de 50.000 pianos a lo largo de su carrera para figuras internacionales como Martha Argerich, Bruno Gelber o Paul McCartney, explicó que la preparación mecánica de un piano clásico equivale a la calibración de un vehículo de Fórmula 1.

Finalmente, el técnico expresó la profunda emoción que le genera desarmar e intervenir el piano original de Manuel de Falla en la vivienda Los Espinillos, un privilegio que pocos profesionales han tenido.

Puch y Vanetti coincidieron en que la vibración y la atmósfera que se respira en la casa museo de Alta Gracia resultan únicas para cualquier intérprete o melómano, reafirmando el valor patrimonial inestimable de este espacio que sitúa a la provincia de Córdoba como un polo de rescate histórico y cultural en todo el continente.

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