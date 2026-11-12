Icardi se presentó ante la Justicia por denuncia de Wanda Nara y presentó pruebas de su inocencia

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- Mauro Icardi se presentó este jueves en la Fiscalía de Tigre para declarar en relación a la denuncia realizada por Wanda Nara, que lo acusa de presuntas lesiones leves a Francesca, su hija mayor. Durante su declaración, el futbolista negó haber ejercido violencia en el incidente ocurrido el pasado 6 de noviembre en su domicilio de Nordelta.

La declaración de Icardi se extendió por más de una hora en la sede judicial, donde llegó acompañado por su abogado penalista, Francisco Oneto. Al salir, Icardi evitó hacer declaraciones ante los medios, y fue su representante quien compartió detalles sobre lo sucedido, afirmando que se presentaron videos y otras evidencias que sustentan su versión.

"Él declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos. No hubo agresiones", aseguró Oneto, quien explicó que, según el relato de Icardi, el conflicto surgió cuando la menor intentó organizar una reunión y él se lo impidió, lo que desembocó en una discusión.

El abogado también destacó que Icardi negó cualquier episodio de violencia y adelantó que esperan que las pruebas presentadas sean sometidas a pericias. Además, mencionó que solicitaron realizar dos entrevistas en cámara Gesell con las niñas y que la lesión de menisco que presentaba Francesca sería anterior al incidente en cuestión.

Otro tema que abordó Oneto fue la restricción de acercamiento que se impuso sobre Icardi, vigente por 45 días. Confirmó que la medida fue apelada, aunque todavía no hay resolución al respecto. También indicó que el futbolista podría volver a declarar si la investigación así lo requiere.

"Nos vamos conformes de la fiscalía; ahora parece que se respeta más la equidad de las partes", expresó el abogado, resaltando que su cliente finalmente pudo presentar su versión ante la Justicia.

Esta declaración se produjo después de que la defensa cuestionara públicamente el desarrollo de la investigación, pidiendo que Icardi fuera escuchado. En un comunicado emitido el martes, Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro afirmaron: "No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato", señalando que las decisiones tomadas hasta ese momento se habían basado únicamente en el relato de una de las partes.

La causa se inició el viernes pasado, tras un llamado al 911 que desencadenó un procedimiento policial en la vivienda de Icardi en Nordelta. La denuncia de Wanda Nara sostenía que su hija había vivido una situación de violencia durante su estadía con el futbolista, lo que motivó un allanamiento para recuperar pertenencias de la menor que, según la denuncia, Icardi se habría negado a entregar.

En medio de este conflicto, también se vio involucrada Eugenia "la China" Suárez, actual pareja de Icardi, quien supuestamente intervino durante la discusión en la casa. Su abogado, Agustín Rodríguez, comentó sobre la situación de la actriz, indicando que atraviesa un momento complicado debido a un conflicto que, a su entender, pertenece al ámbito familiar de su pareja.

"Me imagino que Mauro Icardi debe estar pasando uno de los peores momentos", expresó el letrado en una entrevista, considerándolo "víctima" de la situación. Rodríguez aclaró que el caso no involucra directamente a la familia de Suárez, aunque afirmó que ella apoya a Icardi.