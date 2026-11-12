Newell's, con la mira en La Plata: Kudelka recupera soldados para los octavos de final

Por Gonzalo Calvigioni

Newell's empieza a recuperar piezas en un momento decisivo de la competencia. De cara al partido de octavos de final frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, Frank Kudelka podría contar con algunas alternativas que estuvieron ausentes por distintas lesiones, aunque todavía hay situaciones físicas que generan dudas.

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Una de las novedades es la evolución de Lautaro Janetti, quien ya se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros.

A esa recuperación se suma Matías Coccaro, también reincorporado a los trabajos habituales, dos opciones que amplían las posibilidades del entrenador para afrontar el compromiso eliminatorio.

Rodrigo Herrera, por su parte, tiene previsto sumarse a los entrenamientos grupales durante la próxima semana, por lo que su disponibilidad dependerá de cómo responda en esa etapa de reintegración.

Distinto es el panorama de Bruno Cabrera, quien tendría pocas posibilidades de llegar en condiciones al encuentro.

Entre las alternativas que Kudelka podría recuperar aparece también Franco Escobar, cuyo regreso le permitiría sumar una opción más para la conformación del equipo.

Newell's visitará a Gimnasia el lunes 23, a las 17, por los octavos de final.

En un cruce de eliminación directa, la disponibilidad de los futbolistas que vienen de lesiones puede resultar determinante para las decisiones del entrenador, tanto en la formación inicial como en las variantes durante el partido.