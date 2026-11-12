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El femenino de Talleres ganó y depende de sí mismo para ser campeón

Las Matadoras superaron a San Luis 2-0 con goles de Yamila Rodríguez y están a tres partidos del máximo logro en la categoría.

12/11/2026 | 19:18Redacción Cadena 3

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Yamila Rodríguez, protagonista de la T

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El femenino de Talleres superó a San Luis Fútbol Club 2-0 en barrio Jardín, con tantos de Yamila Rodríguez y a dos fechas del final del Clausura, sigue en la lucha por el título, a dos unidades del líder Boca.

Las Gladiadoras suman 29 puntos en 13 partidos; mientras que las Matadoras alcanzaron las 27 unidades en 12 juegos, ya que deben el compromiso de la 8ª fecha ante River.

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Por ese motivo, dependen de sí mismas para ser campeonas, ya que ganando los 9 puntos en juego, se volverán inalcanzables para Boca.

Con los mismos puntos de Talleres está Banfield.

Las albiazules llevan seis victorias consecutivas y doce sin perder, puesto que en lo que va del semestre sólo cayeron en la fecha 1 ante Ferro.

Además, Rodríguez marcó su sexto tanto en la “T”, lo que la convierten en la artillera del primer equipo femenino del Clausura y del año, por encima de Eliana Stábile y de Juana Fonseca con cinco.

A Talleres le queda recuperar el juego contra las Millonarias, más la visita a Lanús para cerrar con las punteras de Boca, lo que podría tomarse como la final del Clausura.

PERDIÓ BELGRANO

A su turno, Belgrano cayó de visitante ante Gimnasia La Plata 2-1, con gol de Dana Pesátez para las dirigidas por Mariana Sánchez.

Con 20 puntos en 13 fechas, las Piratas quedaron fuera de la lucha por el campeonato y cerrarán el año contra Banfield en Córdoba y River en Buenos Aires.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo el femenino de Talleres? El femenino de Talleres ganó 2-0 a San Luis Fútbol Club.

¿Quiénes anotaron los goles para Talleres? Los goles fueron anotados por Yamila Rodríguez.

¿Cuántos puntos tiene Talleres en el Clausura? Talleres suma 29 puntos en 13 partidos.

¿Qué equipo perdió y contra quién? Belgrano perdió 2-1 ante Gimnasia La Plata.

¿Cuántos puntos tiene Belgrano en la competencia? Belgrano tiene 20 puntos en 13 fechas.

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