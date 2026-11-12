El femenino de Talleres ganó y depende de sí mismo para ser campeón

El femenino de Talleres superó a San Luis Fútbol Club 2-0 en barrio Jardín, con tantos de Yamila Rodríguez y a dos fechas del final del Clausura, sigue en la lucha por el título, a dos unidades del líder Boca.

Las Gladiadoras suman 29 puntos en 13 partidos; mientras que las Matadoras alcanzaron las 27 unidades en 12 juegos, ya que deben el compromiso de la 8ª fecha ante River.

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#TalleresSanLuis | GANOOOOOOOO TALLERES ?? Talleres 2 - San Luis 0 ? Yamila Rodríguez (2). ?? #?????????????????????????? #???????????????????? ? https://t.co/P1B1sD9GSW — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 12, 2026

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Por ese motivo, dependen de sí mismas para ser campeonas, ya que ganando los 9 puntos en juego, se volverán inalcanzables para Boca.

Con los mismos puntos de Talleres está Banfield.

Las albiazules llevan seis victorias consecutivas y doce sin perder, puesto que en lo que va del semestre sólo cayeron en la fecha 1 ante Ferro.

Además, Rodríguez marcó su sexto tanto en la “T”, lo que la convierten en la artillera del primer equipo femenino del Clausura y del año, por encima de Eliana Stábile y de Juana Fonseca con cinco.

A Talleres le queda recuperar el juego contra las Millonarias, más la visita a Lanús para cerrar con las punteras de Boca, lo que podría tomarse como la final del Clausura.

PERDIÓ BELGRANO

A su turno, Belgrano cayó de visitante ante Gimnasia La Plata 2-1, con gol de Dana Pesátez para las dirigidas por Mariana Sánchez.

Con 20 puntos en 13 fechas, las Piratas quedaron fuera de la lucha por el campeonato y cerrarán el año contra Banfield en Córdoba y River en Buenos Aires.