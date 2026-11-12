Un compañero de Nico Paz se accidentó y chocó una Ferrari de 350.000 euros en un circuito privado

Robert Sánchez, arquero del club Como 1907, perdió el control de una Ferrari y protagonizó un accidente en el circuito de Nürburgring, Alemania. El jugador, compañero del argentino Nico Paz, manejaba el automóvil, valuado en 350.000 euros, a una velocidad de 113 kilómetros por hora cuando chocó contra una barrera de protección.

A pesar de que el vehículo sufrió importantes daños en su parte delantera, el futbolista de 28 años salió ileso del incidente. El accidente ocurrió el lunes alrededor de las 14.30, durante una jornada de conducción deportiva organizada por Circuit Days, una empresa dedicada a ofrecer experiencias en pistas de carreras.

Sánchez participaba en la actividad junto a un grupo de amigos, aprovechando el parón debido a la fecha FIFA, tras haber sido titular en la derrota de su equipo ante el Inter como visitante. En el momento del accidente, Sánchez conducía una Ferrari 488 Challenge Evo, un modelo de 670 caballos de potencia diseñado exclusivamente para su uso en circuitos.

La Ferrarri que chocó Robert Sánchez.

Según el diario británico The Sun, el choque se produjo en la curva Caracciola-Karussell, un sector emblemático del Nürburgring Nordschleife, conocido como el "Infierno Verde". Esta curva, peraltada y de más de 180 grados, habría sido el lugar donde el arquero aceleró en exceso antes de perder el control y terminar impactando contra el guardarraíl.

Un turista británico de 58 años, que conducía un Audi TT detrás del futbolista, presenció el accidente y describió la secuencia. "Iba demasiado rápido en la curva, a una velocidad de hasta 70 millas por hora. Chocó contra la barrera y enseguida sacaron la bandera roja en el circuito", relató al medio inglés. La violencia del impacto causó daños significativos en el automóvil, especialmente en la parte delantera, y dejó esparcidos numerosos fragmentos sobre el asfalto.

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Las imágenes que circularon después del incidente mostraron a la Ferrari siendo retirada por una grúa, con el frente destruido. Además, las protecciones de la pista también resultaron afectadas, lo que llevó a los organizadores a interrumpir la actividad durante aproximadamente una hora para limpiar los restos y reparar las instalaciones.

Sin embargo, lo más sorprendente para los presentes fue la reacción de Sánchez tras el choque. Lejos de necesitar asistencia médica inmediata, el arquero salió del coche y comenzó a recoger las piezas que se habían desprendido del vehículo. "Salió del auto inmediatamente, como si no hubiera pasado nada, y empezó a juntar las piezas rotas. No parecía conmocionado ni nada parecido. Solo nos dimos cuenta de que era él cuando vimos que llevaba su nombre escrito en el lateral del coche", comentó el testigo.